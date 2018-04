Nei memo di Comey le frasi segrete di Trump su Putin e il resto

Nei memo di Comey spuntano le frasi segrete di Trump su Putin e il resto : ... che ora sta collaborando con il procuratore che indaga sul Russiagate, e dettagli di conversazioni riservate come quelle tra Trump e Putin sulle prostitute russe 'migliori al mondo' -

MotoGP - Nicky Hayden Nei cuori : un giardino di Misano intitolato alla sua memoria : Un giardino della città di Misano sarà intitolato alla memoria di Nicky Hayden , il motociclista scomparso lo scorso 22 maggio a causa di un incidente stradale. Il sindaco della cittadina romagnola, dove si disputa anche un GP del Motomondiale, ha subito accolto la proposta di un’inst alla zione commemorativa. Stefano Giannini non ci ha pensato due volte quando ha ricevuto la proposta avanzata da alcuni amici del pilota australiano. ...

Un team italiano ha scoperto il meccanismo che blocca la memoria Nei malati di Alzheimer : Per la prima volta in uno studio su pazienti, è stato scoperto da scienziati italiani il ruolo chiave di una piccola regione cerebrale, l'area tegumentale ventrale, nella malattia di Alzheimer. Se questa area (deputata al rilascio di una importante molecola 'messaggera' del cervello, la dopamina) funziona poco, ne risente il 'centro' della memoria, l'ippocampo, quindi la capacità di apprendere e ricordare.Resa nota sul Journal of ...