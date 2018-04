Napoli calcio ultimissime | spunta il nome dell' erede di Reina

Juventus-Napoli : sfida scudetto tra due modelli diversi di calcio : I bianconeri dominano per fatturato, valore rosa e diffusione nel mondo ma De Laurentiis , e Sarri, hanno creato una macchina perfetta. O quasi...

Serie A - 34^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb - Juve-Napoli vale lo scudetto - dubbio Sarri [FOTO] : 1/21 ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Russia : “ecco il colpo per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro l’Udinese, adesso grande attesa per lo scontro diretto che vale lo scudetto contro la Juventus. Il club azzurro nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo le ultime indiscrezioni in Napoli sarebbe interessato ad acquistare Alexander Golovin, promessa del Calcio russo, in forza al Cska di Mosca. Lo ...

La lezione di una mamma : calcio e sport contro la violenza a Napoli : ... voluto dall'editore Laterza, lo storico Luigi Mascilli Migliorini ha affermato che Napoli può essere riconosciuta nel mondo per Croce, per Vico, ma anche per Maradona, e che il biglietto 'Napoli', ...

Calcio amarcord : una Signora da applausi - rivivi Juventus-Napoli 4-3 del 1993 : I bianconeri conquistano un successo sofferto, ma molto importante. Il Napoli tiene testa, ma alla fine si arrende

Allegri : Un mese fa avrei firmato per il +4 - ora battiamo il Napoli - Calcio : 'Un mese e mezzo fa avrei firmato per il +4 sul Napoli a questo punto della stagione - ha dichiarato l'allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport - però non sono contento della partita che ...

PAGELLE / Napoli Udinese (4-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 33^ giornata) : PAGELLE Napoli Udinese (4-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 33^ giornata. I partenopei vanno sotto due volte ma vincono in rimonta e riducono il distacco dalla vetta(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:37:00 GMT)

Calcio - pari Juve a Crotone - Napoli a -4 : 22.49 Il Crotone ferma la Juventus sul pari e il Napoli vincendo in rimonta sull'Udinese risale a -4.Colpo Lazio a Firenze. La Roma regola il Genoa. Crotone-JuveNTUS 1-1 FIORENTINA-LAZIO 3-4 H.VERONA-SASSUOLO 0-1 Napoli-UDINESE 4-2 ROMA-GENOA 2-1 SAMPDORIA-BOLOGNA 1-0 SPAL-CHIEVO 0-0 TORINO-MILAN 1-1 BENEVENTO-ATALANTA 0-3 (ore 18) INTER-CAGLIARI 4-0 (ieri)

Esclusiva CalcioWeb – Il Napoli ha deciso di pagare la clausola di Suso! : CALCIOMERCATO Napoli, ASSALTO A SUSO – Il Napoli è concentrato sulle ultime giornate del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è ancora pienamente in lotta per lo scudetto, grande attesa per lo scontro diretto contro la Juventus. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, in particolar modo caccia ad un nuovo attaccante, praticamente impossibile un ritorno di fiamma per Verdi del Bologna. Ecco perchè il nome in ...

Napoli calcio ultimissime - la settimana della verità : Prima l'Udinese e poi lo scontro diretto con la Juventus: è questo il programma che attende i partenopei, sempre più appannati a livello fisico e mentale

Calcio : Napoli frena - col Milan è 0-0 : ANSA, - MilanO, 15 APR - Il Napoli frena a San Siro, non andando oltre lo 0-0 col Milan, I partenopei, sono ora a -3 dalla Juventus che scende in campo alle 18 con la Sampdoria. Partita combattuta ed ...

Milan-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Milan-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il big match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Napoli che hanno dato vita ad una partita spettacolare, 0-0 che probabilmente non serve a nessuno. La squadra di Sarri doveva ritrovarsi il più vicino possibile alla Juventus in vista della scontro diretto, pareggio che quindi complica un pò la situazione in vista delle prossime giornate, stesso ...

Pagelle/ Milan Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata a San Siro, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:54:00 GMT)