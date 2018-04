L’Arabia Saudita si apre al turismo compreso il meraviglioso sito di Mada’in Salihl

Calcio - il calendario delle amichevoli dell’Italia : storica prima volta contro L’Arabia Saudita. Poi Francia e Olanda : La FIGC ha svelato il programma e il calendario delle amichevoli che l’Italia disputerà a maggio e giugno. Saranno gli ultimi impegni della stagione, prima che gli azzurri si mettano comodi per assistere da spettatori ai Mondiali 2018, da cui sono rimasti esclusi dopo l’oramai tristemente famosa sconfitta nei playoff contro la Svezia. La prima avversaria sarà l’Arabia Saudita, venerdì 28 maggio al Kybunpark di San Gallo, in ...

È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la vendita di armi alL’Arabia Saudita : Tre diverse organizzazioni umanitarie hanno avviato una causa legale contro funzionari del ministero degli Esteri italiano e contro una società sussidiaria dell’azienda tedesca Rheinmetall con l’accusa di avere venduto armi all’Arabia Saudita, armi poi usate per bombardare lo Yemen. Le The post È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la vendita di armi all’Arabia ...

Cosa spinge L’Arabia Saudita a riavvicinarsi a Israele : Il principe Saudita Mohammed bin Salman ha appena riconosciuto il diritto degli israeliani a uno stato-nazione, ovvero a uno “stato ebraico”. Leggi

Tre anni di guerra in Yemen - grazie anche alle armi fornite alL’Arabia Saudita : Ieri, domenica 25 marzo, il conflitto dello Yemen è entrato nel suo quarto anno. Da una parte una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra il gruppo armato huthi e in mezzo la popolazione civile, vittima a più riprese di crimini di guerra. Secondo dati forniti un mese fa dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ...

SFOOTING/ Non solo petrolio - L'Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso : Il principe ereditario Mohammad bin Salman vuole investire 50 miliardi di dollari nell'entertainment.