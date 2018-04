Io | tu | l’altra | salta il matrimonio di Corona per colpa di Belén?

vanityfair

: Mirta si è messa a leccare anche i direttori di giornali. Mirta non ci sono prove dell'attacco chimico, un parola v… - LeoBraghini : Mirta si è messa a leccare anche i direttori di giornali. Mirta non ci sono prove dell'attacco chimico, un parola v… - el_gianluquinho : Mi scrivi, chiedi di vederci, fissi il posto e l’ora, fai tutto tu, mi adeguo, ok. Mi riscrivi, salta tutto, non pu… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il triangolo no, ammoniva Renato Zero. Chissà quante volte l’ha canticchiata in vita sua Silvia Provvedi, senza pensare che un giorno ne sarebbe rimasta coinvolta. O meglio, di ufficiale c’è poco o nulla, anche perché il suo compagno Fabrizio, in stato di libertà vigilata dal 21 febbraio scorso, non può scrivere (personalmente) sui social o rilasciare interviste. L’unica certezza è che l’ex re dei paparazzi qualche giorno fa ha incontrato la storica ex fidanzataRodriguez in un hotel di Milano. LEGGI ANCHE-Provedi:in vista? «Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici e mi viene da sorridere», precisa attraverso una Instagram Story la showgirl argentina, che oltretutto oggi è felicemente fidanzata col pilota Andrea Iannone «Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire, ma il ...