Inizialmente il comparto multiplayer di Call of Duty | Black Ops 4 doveva essere simile a

(Di venerdì 20 aprile 2018) Negli ultimi giorni sono emersi numerosi rumor riguardo il prossimo sparatutto di Treyarch e Activision,ofOps 4. Come saprete, probabilmente il nuovo episodio della serie potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta, con l'assenza di una campagna per giocatore singolo.Ora, come riporta VG247.com, arrivano altre notizie suofOps 4, che ci parlano dell'idea iniziale di Treyarch per il gioco: stando all'insider Matt Harry, gli sviluppatori avevano in mente una quello di Overwatch. Quindi, nelle sue fasi iniziali, il titolo prevedeva vari personaggi con abilità diverse, in seguito ai primi test, però, il team non è rimasto soddisfatto e avrebbe abbandonato l'idea per rendereOps 4 piùagli altri giochi della serie, per non rischiare un allontanamento di una parte della community. Read more…