Gaza | esercito | 3000 i manifestanti in 5 luoghi

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione dell’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

Gaza - video shock : spara a palestinese e tutti esultano - l’esercito “assolve” il cecchino : Gaza, video shock: spara a palestinese e tutti esultano, l’esercito “assolve” il cecchino L’esercito israeliano ha aperto un’inchiesta dopo che il video è diventato virale. Diversi ministri hanno difeso il tiratore scelto che ha aperto il fuoco condannando invece colui che ha realizzato il filmato.Continua a leggere L’esercito israeliano ha aperto un’inchiesta dopo che il […]

Gaza - l'esercito spara sui palestinesi : 5 morti e 780 feriti - Israele : 'Sventati attacchi e infiltrazioni' : Non si fermano quindi gli scontri al confine tra Gaza e Israele una settimana dopo in cui sono morti 19 palestinesi. Era dal 2014 che le violenze non raggiungevano un'intensità così alta. Una delle ...

Gaza - scontri tra palestinesi ed esercito israeliano : ancora feriti - : Per l'agenzia Maan, spari nei pressi del campo profughi di Jabaliya. Almeno 3 le persone ferite. I manifestanti hanno cominciato a incendiare copertoni di gomma per oscurare la vista ai militari. I ...

Striscia di Gaza - nuovi scontri/ Marcia del ritorno - 19 palestinesi uccisi dall'esercito di Israele : Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:21:00 GMT)

Gaza - agenzia palestinese : “Dimostrante ucciso dagli spari dell’esercito israeliano” : Un dimostrante palestinese è morto dopo essere stato ferito “durante gli scontri con l’esercito israeliano” lungo la barriera al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui il 25enne Ahmed Omar Arafa è stato colpito dagli spari dei cecchini ad est del campo profughi di al-Bureij, nella parte centrale della Striscia. La notizia è riportata anche dal ministero della ...