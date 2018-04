A Mediaset pulirebbero i cessi Berlusconi choc contro i 5S

Silvio Berlusconi : “M5s a Mediaset pulirebbero i cessi” : Il Presidente Sergio Mattarella si è preso due giorni di tempo per riflettere dopo il fallimento del tentativo della Casellati.

Strali di Berlusconi contro M5s : 'A Mediaset pulirebbero i cessi' : "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...