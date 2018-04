Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 16/04/2018] Le spedizioni del Fitbit Versa sono ufficialmente aperte per il mercato italiano. Articolo originale, Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di ...

Toshiba presenta i Google Glass con Windows 10 : In questi giorni Toshiba ha annunciato un nuovo dispositivo: dynaEdge AR Smart Glasses, gli occhiali alimentati da un Mini-PC con Windows 10 Pro. Analisi Dispositivo Il dispositivo creato da Toshiba si presenta come una versione alternativa dei Google Glass, gestita però da un Core Windows. DynaEdge AR100 HMD (Head Mounted Display) pesa meno di 56g ed è dotato di un micro-display che fornisce l’esperienza di un display da 4.1” visto come un ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di distanza, un nuovo prodotto, a prima vista, migliorato sotto molti punti di vista con un design più moderno e arrotondato, un minimo di 4 giorni ...

Satya Nadella : ” Xbox Live rappresenta l’unificazione tra Xbox One e Windows 10? : Con il programma Xbox Play Anywhere e la disponibilità delle esclusive console anche su PC, Microsoft ha voluto definire in questi anni la sua nuova strategia. A ribadirlo nuovamente è Satya Nadella, l’amministratore delegato di Microsoft, che, durante una conferenza a San Francisco, ha dichiarato di essere soddisfatto del comparto gaming della società costituito non solo da Xbox One ma anche da Windows 10. Unire le due piattaforme resta ...