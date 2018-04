Under 16 | 20 azzurrini convocati per doppia amichevole con Francia

Europeo Under 18 maschile : domani gli azzurrini esordiscono contro l'Ucraina : Streaming Tutte le partite del Campionato Europeo Under 18 saranno trasmesse in diretta streaming dal sito Laola1.tv NEWS Under 18/19 maschile

Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Serbia-Italia Under 21 0-1 - ancora Vido : buone indicazioni degli Azzurrini : Serbia-Italia Under 21 0-1, nuove indicazioni per l’allenatore Evani. Finisce 0-1 grazie ad un rete di Vido, l’attaccante sempre più decisivo ed autore di grandi prestazioni oltre ad essere determinante per gli schemi degli Azzurrini. In campo Mandragora, Verde e Barella, quest’ultimo si candida ad essere il faro del centrocampo, qualità a quantità a disposizione dell’Italia. La partita si decide al 51′ ...

DIRETTA/ Italia Rep. Ceca Under 19 (risultato finale 1-1) : gli Azzurrini chiudono con un pareggio : DIRETTA Italia Repubblica Ceca Under 19: risultato finale 1-1. Termina con un pareggio la Fase Elite degli Europei: a Brignola risponde Sipek, ma gli Azzurrini erano già qualificati(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:41:00 GMT)

LIVE Serbia-Italia Under21 in DIRETTA : 0-0. Test importante per Evani - Vido guida l’attacco degli azzurrini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Italia Under21. Altra amichevole per gli azzurrini, che continuano il loro cammino di preparazione in vista degli Europei, che si svolgeranno il prossimo anno proprio nel Bel Paese. Alberico Evani, dopo il pareggio 1-1 con la Norvegia, cercherà di conquistare il suo primo successo a Novi Sad, ma di fronte si troverà un avversario molto ostico. Infatti la Serbia di Goran Djorovic è a punteggio ...

Diretta/ Italia Svizzera Under 20 (risultato live 2-2) streaming video e tv : Azzurrini in inferiorità numerica : Diretta Italia Svizzera Under 20, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Ad Alessandria gli Azzurrini di Guidi chiudono il loro impegno nel Torneo 8 Nazioni(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Under 21 - domani azzurrini sfidano Serbia. Evani : “test probante” : Già qualificata in qualità di paese ospitante al Campionato Europeo del 2019, la Nazionale Under 21 prosegue la lunga marcia di avvicinamento alla fase finale del torneo continentale con un altro test probante in casa della Serbia. Dopo l’1-1 con la Norvegia nel match disputato giovedì a Perugia, quinto risultato utile consecutivo da sommare ai successi nelle amichevoli con Slovenia, Ungheria, Marocco e Russia, domani (ore 18.30- diretta ...

DIRETTA / Italia Grecia Under 19 (risultato finale 2-0) : doppietta di Scamacca - azzurrini ok! : DIRETTA Italia Grecia Under 19: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Prima giornata della Fase Elite per le qualificazioni agli Europei(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Silvio Piola - il commovente discorso della figlia agli azzurrini della Nazionale Under 18 : Nell'incontro sono emersi i valori fondamentali che hanno caratterizzato la vita di Piola, legati alla passione per lo sport e alla realizzazione di un sogno: "Quello che state vivendo adesso è un ...

Diretta/ Italia Islanda Under 17 (risultato live 0-0) info streaming video e tv : azzurrini arrembanti! : Diretta Italia Islanda Under 17 info streaming video e tv: orario e risultato live delal partita degli Europei valida per la 3° giornata Fase Elite (oggi)(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:35:00 GMT)

Galles-Italia Under 20 - 5 cambi per gli azzurrini e il ritorno di un Einstein : Quel 78-12 buscato dalla Francia nell'ultima uscita non sarà 'alimento' facile da digerire. Non c'è comunque tempo per pensarci perché ecco profilarsi un altro durissimo confronto. A Colwyn Bay, oggi ,...