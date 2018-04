Salvini a Di Maio | «Si sieda al tavolo»  No del Pd a M5S | «Restiamo minoranza»

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : Matteo Salvini sorpassa Luigi di Maio : Doppio sorpasso per Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia research , il leader della Lega non solo ha sorpassato il candidato premier del Movimento 5 stelle dal ...

La lealtà di Salvini stana Di Maio Il Centrodestra unito vincerà Così non si perde l'identità. Analisi : Tutto il blocco si riassume in due punti nevralgici: l’odio dei 5Stelle contro Silvio Berlusconi e Forza Italia; l’impossibilità politica di frammentare il Centrodestra. Mentre, tuttavia, la prima premessa appare oggettivamente insensata e fondamentalista, la seconda è garanzia di lealtà e onestà Segui su affaritaliani.it

Consultazioni Casellati : Centrodestra unito - poi M5s/ Salta Salvini-Di Maio? Fico esploratore per 5Stelle-Pd : Casellati, nuovo giro di Consultazioni a Palazzo Giustiniani: Centrodestra unito poi M5s. Se Salta accordo Salvini-Di Maio, mossa Mattarella: Fico esploratore per sondare 5Stelle con Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Secondo giro Casellati nel pomeriggio. Scontro Di Maio-Salvini su veti - : La presidente del Senato riprende i colloqui per verificare la possibilità di un esecutivo M5s-centrodestra. A Palazzo Giustiniani per prima la delegazione unita del centrodestra, poi il M5s. Di Maio ...

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Esplorata la fine del governo Salvini-Di Maio : C'è un'antica sapienza costituzionale in questa "esplorazione" dall'esito annunciato ma non inutile. Perché è chiaro che al Quirinale non occorre attendere la giornata di venerdì per capire che, anche questo giro, non porterà né un governo, né un serio e credibile "innesco" di trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle o tra Lega e Cinque stelle. Basta scorrere le dichiarazioni, anche quelle ...

Consultazioni della Presidente Casellati : <br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito. Domani la Presidente Casellati vorrebbe ...

Catania - Salvini : "Di Maio - fai un passo di lato come me" : Anche la Presidente Elisabetta Casellati non sembra essere riuscita a smuovere le acque. Tutti i protagonisti di questa fase post elettorale sono fermi sulle rispettive posizioni: il Movimento 5 Stelle non vuole sentir parlare di un Governo con Berlusconi e, al tempo stesso, la Lega non ha nessuna intenzione di lasciare il centrodestra per andare al Governo, come componente minoritaria, insieme ai 5 Stelle.Matteo Salvini era talmente convinto ...

Governo - Di Maio a Salvini : "Non c'è più tempo decida entro questa settimana" : LaPresse, "Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono ...

Salvini risponde all'ultimatum di Di Maio : "Se non sa fare un passo di lato non sa stare al mondo" : LaPresse, "Chiedete a Di Maio se è disposto a fare un passo di lato per far partire il governo come ho fatto io. Se vi risponderà di no perché vuole fare il premier allora non sa stare al mondo". Così ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Mandato a Casellati. Prime consultazioni a vuoto. Di Maio rinnova l'aut-aut - ma Salvini non molla Berlusconi : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Governo - incarico alla Casellati. Ultimatum Di Maio - ma Salvini non molla : Il capo dei 5 Stelle: "Decida entro questa settimana". Il leader della Lega: "Di Maio non può comandare". Giorgetti: Governo del presidente? saremo responsabili. Berlusconi: "Mai posti veti su M5s". ...