Microsoft | nuova partnership con Tim per l’Intelligenza Artificiale

Microsoft Office : in arrivo una nuova interfaccia per la schermata iniziale : Microsoft ha rivelato pubblicamente di stare attualmente lavorando a una nuova pagina iniziale per la suite Office di Windows rinnovata graficamente e maggiormente ottimizzata. Il team di Office spera di introdurre una nuova interfaccia grafica che possa aiutare gli utenti a trovare file e documenti importanti con una velocità e intuitività mai vista prima. Andando nel particolare, la UI prevederà più spazio per la lista dei documenti recenti e ...

Microsoft - il Ceo Nadella avvia una nuova riorganizzazione : ... sottolineando anche l'importanza sempre maggiore della fusione di 'mondo virtuale e reale' . Cambiamenti manageriali si verificheranno anche all'interno della business unit Cloud + Ai Platform. ...

Barbara Cominelli è la nuova direttrice Marketing & Operations di Microsoft Italia : Microsoft Italia annuncia l’ingresso in azienda di Barbara Cominelli che, a partire dal 30 marzo 2018, assume il ruolo di nuovo Direttore Marketing & Operations a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Silvia Candiani. All’interno del Leadership Team di Microsoft Italia, Barbara Cominelli avrà la responsabilità di contribuire alla crescita della filiale Italiana, definendo piani di business e strategie Marketing volti a sostenere il ...

Fortnite : una nuova video analisi mette a confronto la modalità a 60fps sulle console di Sony e Microsoft : Come probabilmente saprete, poco tempo fa è stata introdotta la modalità a 60fps per Fortnite, una modalità pensata per le console stardard e "mid gen" di Sony e Microsoft.La modalità 60fps è stata già analizzata in alcuni video, come ad esempio quello di VGTech, ora il titolo arriva sotto la lente di ingrandimento di Digital Foundry.Dall'esame è emerso che su tutte le piattaforme i 60fps si ottengono grazie all'ottimo lavoro di ottimizzazione ...