ilfattoquotidiano

: Carceri, i reati diminuiscono e i detenuti aumentano: sovraffollamento al 115%. Gli stranieri? Duemila in meno in 1… - Cascavel47 : Carceri, i reati diminuiscono e i detenuti aumentano: sovraffollamento al 115%. Gli stranieri? Duemila in meno in 1… - notiveri : #Carceri. Meno reati e più detenuti, aumentano gli osservati per radicalizzazione: Presentato il rapporto di… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Dalle celle senza doccia alle ristrutturazioni infinite fino agli istituti in cui i corsi di formazione sono una chimera. Un tasso dial 115 per cento, iche(6mila in più di due anni fa) mentre ie una recidiva che dice che quasi il 40 per cento di coloro che sono usciti dieci anni fa, sono finiti di nuovo in carcere. I numeri sono quelli del rapporto dell’associazione Antigone che da vent’anni, autorizzata dal ministero della Giustizia, visita i 190 istituti di pena italiani. Un’indagine che smentisce tra l’altro un tema molto presente nell’ultima campagna elettorale: non c’è un’emergenza stranieri, perché non c’è correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e quelli di migranti che fanno ingresso in carcere. L’allarme riguarda di sicuro i suicidi, 52 quelli del 2017 (sette in più ...