Incidente mortale in tangenziale a Torino | scontro tra auto e furgone

Incidente mortale a Firenze - tragedia in viale Giovane Italia : Incidente mortale questa mattina a Firenze. La tragedia intorno alle 6.30 in viale Giovane Italia. A perdere la vita è un Giovane di 35 anni che stava percorrendo quel tratto di strada in bici. Secondo le prime informazioni...

Incidente mortale in autostrada - auto sbanda e finisce contro un tir : Incidente mortale sulla A1. Marco Paladini, 53enne di Ostia, è morto dopo che la Peugeot su cui si trovava si è scontrata contro un tir tra Pontecorvo e Ceprano. In auto con lui, alla guida, c'era...

Lutto per l’ospedale di Tropea. Incidente mortale per Salvatore Montesanti : Uno morto e un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla provinciale Tropea Vibo Valentia nei

Schianto tra auto e furgone : Incidente mortale sulla superstrada per Malpensa : Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 aprile, sulla superstrada per l'aeroporto di Malpensa. Lo Schianto ha coinvolto una Opel Corsa, un furgone Fiat Doblò e in un secondo...

Lavoro - ancora un Incidente mortale multiplo : due edili perdono la vita a Crotone. E' il quinto dall'inizio dell'anno : ... che si svolgerà quest'anno a Prato, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro, per richiamare ancora di più l'attenzione su questo tema e rilanciare l'impegno di tutto il mondo del ...

Mortale Incidente sul lavoro a Crotone nelle prime ore del mattino : Durante i lavori per il prolungamento del lungomare nel tratto che va dal Cimitero alla Casa Rossa, si è verificato

Incidente mortale a Flambruzzo : indagato il marito di Tania Zorzetto : Ivan Nicola Dell'Angela , marito di Tania Zorzetto , morta a soli 43 anni il giorno di Pasqua in un Incidente stradale a Flambruzzo , è indagato dalla Procura della Repubblica di Udine. L'uomo era ...

Roma : Incidente mortale - deceduto un 21enne : Giovane finisce con la propria vettura contro un albero, deceduto 21enne Roma – E’ accaduto questa mattina poco dopo le 5 in via Massa San Giuliano 226, nella zona di Castelverde. Si tratta purtroppo di un Incidente mortale. Un ragazzo di 21 anni dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, una Fiat 500, e’ finito contro un albero. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del VI Gruppo ...

Ubriaco alla guida provoca un Incidente mortale : Sull"asfalto è rimasto senza vita il corpo di un 28enne. Un altro è finito in ospedale con poche speranze di vita. Altri due soggetti sono rimasti feriti non gravemente. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Pomigliano d"arco, in provincia di Napoli.Erano le tre, più o meno, quando in pieno centro cittadino si è verificato l"impatto fatale. Tre ragazzi a bordo di una Fiat Punto stavano percorrendo viale Alfa, ...

Tesla ha spiegato la dinamica dell'Incidente mortale della Model X : La Tesla Model X, che lo scorso 23 marzo ha urtato contro una barriera spartitraffico a Mountain View, in California, aveva attivato il sistema automatico. Lo ha reso noto la stessa azienda. L'incidente è costato la vita all'uomo al volante, Walter Huang, ingegnere della Apple, morto poco dopo in un ospedale vicino. Tesla ha spiegato che Huang non poggiò le mani sopra al volante fino a 6 secondi prima ...

Incidente mortale in auto anche un uomo di Trivero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente mortale in auto anche ...

Incidente mortale a Caselle di Sommacampagna FOTO/VIDEO : Incidente mortale a Caselle di Sommacampagna, ci sono importanti aggiornamenti. L'Incidente Come vi avevamo scritto QUI , questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un grave frontale tra due ...

Incidente mortale sull'A4 - violentissimo scontro tra camion e Suv : Grave Incidente stradale oggi sull'autostrada A4 nel tratto tra Arluno e Marcallo Mesero (Milano). A scontrarsi, poco dopo le nove di questa mattina, un camion e una Jaguar F-Pace: un impatto devastante che ha letteralmente...

Auto - Tesla crolla in Borsa : indagine Usa sull'Incidente mortale : MILANO - Giornata di sofferenza in Borsa per il titolo di Tesla, la società delle Auto elettriche guidata dall'imprenditore Elon Musk , segui in diretta , . L'azione sconta un doppio colpo, proprio a ...