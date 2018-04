Il direttore della CIA si è incontrato segretamente con Kim Jong-un

Corea del Nord - media Usa : incontro segreto tra il direttore della Cia e Kim Jong-un : Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo svela il Washington Post , ...

[Il ritratto] Orfeo - il direttore generale della Rai è diventato un precario. Le poltrone sfumate e la guerra con i Cinque Stelle : il mondo gira in fretta. E la Rai è sempre stata bravissima ad andargli dietro. 9 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

E’ morto Arrigo Petacco - ex direttore della Nazione e divulgatore di storia. L’ultimo libro su Caporetto pochi mesi fa : E’ morto nella sua casa di Porto Venere (La Spezia) all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quotidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Il suo ultimo lavoro Caporetto, scritto insieme all’ex giornalista dell’Unità Marco Ferrari, è uscito pochi mesi fa. Lascia le figlie Carlotta, consulente editoriale, e Monica, caporedattore del ...

Carlo Ottaviano nuovo direttore di 'Leggere : Tutti' - mensile del libro e della lettura : ... durante le quali autori e ospiti danno vita a incontri, letture, spettacoli, e il festivalFood&Book in ottobre a Montecatini Terme dedicato alla narrativa e alla saggistica in tema di cibo e vino. ...

Incendio di Kemerovo - arrestato il direttore della struttura - : In precedenza una fonte aveva dichiarato a Sputnik che il governatore della regione di Kemerovo, Aman Tuleev ha licenziato il suo vice, Aleksey Zelenin, e il capo del dipartimento di politica interna,...

“In studio - prima della diretta…”. Morte Frizzi - il ricordo straziante del maestro Mazza. Fuori dalla camera ardente - il celebre direttore d’orchestra si lascia andare a un racconto inedito sul conduttore scomparso : La camera ardente per Fabrizio Frizzi è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile rendere omaggio al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale. Non ce l’ha fatta a vincere quella battaglia che ci aveva confessato stesse combattendo ancora, dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, e per le cui conseguenze si stava ...

Trasporti - il consulente di Delrio per la logistica? Diventa direttore della associazione delle società logistiche : Governo e legislatura sono agli sgoccioli e chi non ha grandi chance politiche è in cerca di occupazione. Ci ha messo poco a trovarla Ivano Russo, divenuto direttore generale di Confetra, la federazione delle principali associazioni di categoria delle imprese operanti nella logistica, nelle spedizioni, nel terminalismo terrestre e portuale. Quarantenne napoletano, poco noto al grande pubblico, Russo, dopo una disciplinata gavetta nel Pd ...

Cacciato Tillerson - Trump lo sostituisce con direttore della CIA : Trump ha fiducia che Pompeo 'sia la persona giusta' per il ruolo 'in questo momento critico, continuando i nostri programmi per ripristinare la posizione dell'America nel mondo, rafforzando le nostre ...

Gina Haspel direttore della Cia - ecco chi è la prima donna a capo dei Servizi Segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. La Haspel era già direttore generale dell'Agenzia. E aveva collaborato con l'...

Gina Haspel direttore della Cia - ecco chi è la prima donna a capo dei Servizi Segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. Usa, Trump licenzia Tillerson: Pompeo il nuovo segretario di Stato. E a capo ...

Il segretario di Stato americano Rex Tillerson è stato licenziato - e sarà sostituito dal direttore della CIA Mike Pompeo : Lo ha annunciato Donald Trump su Twitter, aggiungendo che Gina Haspel prenderà il posto di Pompeo The post Il segretario di stato americano Rex Tillerson è stato licenziato, e sarà sostituito dal direttore della CIA Mike Pompeo appeared first on Il Post.

Roberto Rossellini - scoperto dopo oltre 60 anni un documentario inedito : Psychodrame. direttore della fotografia Claude Lelouch : Era rimasto nascosto per oltre sessant’anni in qualche scatola dell’archivio dell’Institut National de l’Audiovisuel di Parigi. Psychodrame, un documentario di poco più di 50 minuti firmato da Roberto Rossellini, torna alla luce, restaurato in digitale, e presentato alla Cinematheque Francaise di Parigi. Pur non essendo un’opera fondamentale del regista romano, che ci lasciò nel 1977, è però interessante recuperare un lavoro che sembra possedere ...

Addio al giornalista Piero Ostellino : fu direttore del Corriere della Sera : È morto a 82 anni Piero Ostellino, direttore del Corriere della Sera dal giugno 1984 al febbraio 1987 e per molti anni corrispondente e editorialista per il quotidiano di via Solferino. Nato a...

Addio a Piero Ostellino - fu direttore del Corriere della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ottantadue anni, aveva diretto il Corriere della Sera dal 1984 al 1987, dove aveva fatto anche il corrispondente da Mosca e da Pechino, l’inviato speciale, l’editorialista ed era stato titolare della rubrica settimanale Il dubbio. Convinto liberale e garantista, sotto la sua direzione, comparve sulla prima pagina del Corriere il famoso articolo di Leonardo Sciascia sui «professionisti ...