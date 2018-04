Call of Duty Black Ops 4 va controtendenza | Treyarch si focalizzerà sul multiplayer?

Call of Duty WW2 pronto ricevere contenuti inediti - le ultime al 14 aprile : Titoli del calibro di Call of Duty WW2 hanno l'onore (e l'onere) di essere seguiti da milioni di utenti, pronti a gettarsi al buio in ogni nuova iterazione in virtù di una sorta di fiducia che si è instaurata capitolo dopo capitolo. Certo, nel corso degli anni si può verificare qualche piccolo inconveniente lungo la marcia (che in questo caso va letto come “Call of Duty Infinite Warfare”, ndr) ma sono piccolezze in un rapporto ormai più che ...

Call of Duty WWII : gli abbonati Twitch Prime riceveranno il nuovo Honor and Glory Pack : Arrivano interessanti novità per i giocatori di Call of Duty WWII abbonati al servizio Twitch Prime. Già nel mese di gennaio i giocatori hanno ricevuto un Rare Supply Drop e un Epic Supply Drop, gratuiti. Ora, gli sviluppatori di Sledgehammer Games e l'editore Activision hanno rivelato cosa riceveranno i membri di Twitch Prime durante il mese di aprile.Come riporta Dualshockers, gli abbonati otterranno il The Honor and Glory Pack, che garantisce ...

Nuovi problemi Call of Duty WW2 al 12 aprile - immediato l’intervento degli sviluppatori : Gli ultimi giorni sono stati assolutamente infuocati per Call of Duty WW2, lo sparatutto targato Sledgehammer Games ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto l'onere di riportare la serie pubblicata da Activision ai fasti del passato, dopo il mezzo passo falso di Infinite Warfare. Un lavoro che procede spedito nella giusta direzione, e la conferma arriva dai DLC che periodicamente stanno facendo la propria comparsa sugli store ...

Call of Duty : WWII - La Macchina da Guerra è ora disponibile per PS4 : Call of Duty: WWII - La Macchina da Guerra, il secondo DLC Pack dello sparatutto di Sledgehammer Games è finalmente disponibile per i giocatori PS4. Il nuovo contenuto, in arrivo anche su Xbox One e PC, metterà a disposizione dei giocatori nuove mappe e avventure come "L'Operazione Husky".L'Operazione Husky, il cui nome fa riferimento all'invasione della Sicilia da parte degli Alleati, è incentrata su un'azione bellica volta a recuperare ...

Call of Duty WWII : la mappa Dunkirk del DLC "The War Machine" si mostra in un video : Dopo aver puntato i riflettori sull'Egitto nel precedente episodio della serie "Map Briefings" di Call of Duty WWII, come previsto, Sledgehammer Games ha riservato lo stesso trattamento a Dunkirk. Lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo episodio, mostrando suggerimenti e trucchi per la mappa multigiocatore finale definitiva del DLC The War Machine.Come segnala Dualshockers, questo episodio mostra alcuni suggerimenti e trucchi sulla mappa di ...

Variazioni Call of Duty WW2 al gameplay dal 10 aprile - i dettagli sulle modifiche : A distanza di ormai numerosi mesi dalla sua uscita, Call of Duty WW2 non ha alcuna intenzione di cedere il passo al nuovo che avanza, asserragliandosi nelle sue posizioni in quella che a tutti gli effetti può essere considerata una guerra di trincea videoludica. Ovviamente di armi nel proprio arsenale il titolo sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer Games ne ha a bizzeffe e, a fare compagnia ai contenuti inediti rilasciati a cadenza irregolare, ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : WWII è dedicato alla mappa Egypt contenuta nel DLC "The War Machine" : Se siete tra coloro che vogliono dare uno sguardo più approfondito alla nuova mappa Egypt di Call Of Duty: WWII, abbiamo buone notizie per voi. Infatti, Sledgehammer Games ha condiviso un nuovo video dedicato alla mappa in arrivo con il DLC "The War Machine".Come riporta Dualshockers, il trailer offre ai giocatori suggerimenti e trucchi su come muoversi nella mappa desertica, inclusi alcuni bei punti parkour, che renderanno felici i fan della ...

Trailer di una delle nuove mappe di Call of Duty WW2 - uno sguardo all’Egitto : Il nuovo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, sarà disponibile in anteprima su PS4 tra pochissimi giorni. Per l'occasione, Activision e Sledgehammer Games ci mostrano una delle nuove mappe che saranno incluse nell'espansione dello sparatutto: parliamo dell'Egitto, che si mostra in un nuovo Trailer pubblicato nelle ultime ore. Vogliamo dargli uno sguardo? Il nuovo Trailer mostra tutti i "segreti" della mappa egiziana di ...

Call of Duty : WWII - il DLC The War Machine riceve il suo primo trailer Video : Se siete stati eccitati dall'annuncio del prossimo DLC relativo a Call of Duty: WWII ma ancora siete ansiosi di scoprire i suoi contenuti, ebbene la lunga attesa è finalmente finita. Activision e Sledgehammer Games hanno infatti condiviso il primo trailer di The War Machine, per darci un'idea di cosa proporra' l'espansione in questione. Cosa mostra il primo trailer dedicato a The War Machine Il filmato propone uno sguardo al gameplay di ogni ...

Secondo DLC di Call of Duty WW2 svelato in video - tutti i contenuti : Dopo un capitolo che non ha brillato di certo per contenuti, Call of Duty WW2 è approdato sulla scena videoludica per risollevare la cresta di uno dei brand più seguiti in ambito sparatutto, per gettare un nuovo guanto di sfida all'avversario di sempre, quel Battlefield che tante soddisfazioni sta regalando a Electronic Arts. Ovviamente l'arrivo sul mercato è solo il primo passo per il successo di un prodotto del calibro dell'FPS sviluppato dai ...

Call of Duty : WW2 - ecco il trailer del nuovo DLC "The War Machine" : Quest'oggi gli sviluppatori di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, hanno pubblicato il primo trailer di The War Machine, il nuovo DLC atteso per il celebre sparatutto.Come riferisce Dualshockers, nel trailer possiamo vedere come il gameplay si assesta su ciascuna mappa del nuovo DLC, il tutto con una colonna sonora incalzate nel sottofondo. Nel nuovo contenuto scaricabile i giocatori potranno prendere il controllo degli aerei da ...

Call of Duty WW2 svela nuove immagini per La Macchina da Guerra - il prossimo DLC : Pochi giorni fa, Activision ha svelato finalmente il prossimo DLC di Call of Duty WW2, intitolato La Macchina da Guerra, mostrando qualche screenshot e un trailer di annuncio. Ora abbiamo alcune nuove immagini per il contenuto aggiuntivo, in arrivo entro metà aprile in anteprima su PlayStation 4. Le nuove immagini del DLC di Call of Duty WW2 mostrano ulteriori sezioni dell'Egitto, e più in particolare nella location di Giza, esattamente ...

