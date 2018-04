Napoli - nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il «branco selvaggio» lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due...

Acquera - Presentato a Napoli il nuovo player mondiale dell yachting : Acquera: Presentato a Napoli il nuovo player mondiale dello yachting che offre servizi e cura del cliente a 360° per la nautica di lusso Oltre ai vertici della società, Stefano Tositti e Carlo Greco, ...

DIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri : il nuovo governo-Napolitano : Attenzione, si prepara una svolta. Due segnali: la svolta europeista di Di Maio e il centrodestra unito al Quirinale. Napolitano infatti sta lavorando per un governo M5s-Pd. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:00:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Tra Mattarella e il nuovo governo, la grana Berlusconi, int. a L. GhelfiCONSULTAZIONI & GOVERNO/ I veri poteri non hanno ancora parlato, di G. Sapelli

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

Un nuovo Maradona a Napoli. E nonno Diego impazzisce di gioia : ' Oggi è nato mio nipote Diego Matias Maradona, pesa 3 chili e mezzo ed è bellissimo. Sono molto felice e mi si riempie il cuore. Me lo godrò come non ho potuto fare con mio figlio Diego '. Così su ...

Napoli - nuovo allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

Nuovo Parlamento : la senatrice ritarda - Napolitano la richiama. VIDEO - : Il siparietto durante la prima chiama a Palazzo Madama per l' elezione del presidente del Senato . L'ex capo dello Stato ha scherzato sulla piccola gaffe di Rosa Abate, del M5s, che è scesa con ...

Apre il nuovo Parlamento - ma è rebus sulle presidenze. Napolitano critica il Pd : La XVIII legislatura si Apre con un rebus che per il momento non ha soluzione, con lo stallo sulle nomine ai vertici di Palazzo Madama e...

Serie A ai raggi X : Inter maratoneta; Juve più punti - ma corre meno del Napoli. Il nuovo Bonucci? Cordaz! : Tutti i numeri del campionato: l'Inter è la squadra che corre di più, nella Lazio ci sono i re degli assist, il Napoli non ha eguali nella classifica dei passaggi vincenti. E attenzione alle ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5s... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

L amica geniale - nuovo set a Napoli e la città torna agli anni Cinquanta : Gli abiti eleganti nella vetrina di Eddy Monetti, griffe partita da Napoli a fine Ottocento alla conquista del mondo, il negozio Elettrodomestici Russo con la pubblicità del televisiore in vendita a ...

Raiola sarà il nuovo agente di Insigne : 'Scudetto al Napoli? Sarebbe bello' : NAPOLI - In una intervista a RaiSport , Mino Raiola , procuratore di numerosi calciatori di livello internazionale, si è lasciato scappare un commento che sul'ingresso di Lorenzo Insigne , attaccante ...