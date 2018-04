Governo | Salvini | ' Mai col Pd Di Maio sul centrodestra rispetti il voto'

Lega - Salvini a Calenda : 'Nessun Governo con il Pd' : "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, replicando al ministro uscente dello Sviluppo economico,...

Governo - l'accordo non passa dal Vinitaly : tra Salvini e Di Maio niente cin-cin : Questa è la cronaca di un incontro mancato . Altro che 'patto dell'Amarone' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , al massimo resta l'amaro in bocca per i cronisti e i curiosi che li seguono tra i padiglioni del ...

SALVINI E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Salvini e Di Maio - salta ‘patto del Vinitaly’/ Governo : Martina (Pd) - “M5s e Centrodestra in disfacimento” : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos Centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : M5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Governo : Salvini - basta insulti o al voto : ANSA, - ROMA, 15 APR - "Sono stufo. basta con questi che si insultano dalla mattina alla sera: o si fa il Governo che è emerso da chi ha vinto le elezioni o andiamo al voto e non se ne parla più". ...

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul Governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

Salvini : Berlusconi? Lega è contraria a governissimi e Governoni : "Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle ...

Salvini : "Io per il Governo sono pronto" : 12.05 "Per il governo io sono pronto". Così il leader della Lega Salvini nel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un governo 'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è ...

M5S - Di Maio e il piano per il Governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Salvini accelera sul Governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Incontro tra Di Maio e Salvini : potrebbe nascere il nuovo Governo : I due leaders infatti si incontreranno domani in maniera informale a Vinitaly , dove si presume che avverrà l'Incontro cruciale dello sblocco della situazione politica . Se ciò non dovesse avvenire, ...