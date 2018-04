Recensione Samsung Galaxy S9+ | Minestra Riscaldata | Ma Comunque Buona

Samsung Galaxy S9 - Recensione : Anche se non è la compagnia che ha avviato questa tendenza (alcuni danno il merito a Xiaomi con il suo incredibile Mi Mix), Samsung è senza dubbio il produttore che ha reso popolare il concetto di smartphone dal grande schermo. La campagna promozionale del Galaxy S8 dello scorso anno ha chiesto ai consumatori di 'unboxare' i loro dispositivi, lanciando via quegli ingombranti display per abbracciare la meraviglia dello schermo dall'aspect ratio ...

Recensione Samsung Galaxy S9 Plus : il nuovo riferimento : Abbiamo provato Samsung Galaxy S9 Plus, per noi il miglire smartphone Android attualmente in commercio. Vi spieghiamo perché nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S9 Plus: il nuovo riferimento proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - la Recensione con gli emoji animati : Il Samsung Galaxy S9 è apparentemente similissimo a un S8, che già faceva benissimo tantissime cose, ma dentro c’è tanto, tantissimo in più. Un po’ come come ci ha (aveva) abituato Apple, che ad anni alterni non varia il design dei suoi iPhone con i modelli che al numero aggiungono semplicemente una “S”, ma cambia radicalmente le specifiche hardware e le opzioni del software, anche Samsung presenta un telefono che è molto, molto ...

Samsung Galaxy S9 - la Recensione : Presentati pochi giorni fa al Mobile World Congress di Barcellona, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus stanno finalmente per arrivare sul mercato (i preordini sono aperti, le spedizioni iniziano il 16 marzo). I due dispositivi partono dal successo di pubblico e critica raccolto da Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 e migliorano alcuni aspetti chiave dei gadget che hanno fatto la fortuna di Samsung nel 2017. Ci abbiamo passato un po’ di tempo insieme per ...

Recensione Samsung Galaxy S9 : sarebbe potuto essere perfetto - peccato per il solito difetto : Ecco la Recensione di Samsung Galaxy S9, il nuovo top di gamma della casa sudcoreana. Naturale evoluzione di S8, porta l'asticella ancora più in là con una piccola rivoluzione per la fotografia su smartphone e un unico grande difetto. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S9: sarebbe potuto essere perfetto, peccato per il solito difetto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

