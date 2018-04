Anticipazioni U&D | la scelta di Nilufar | rissa e insulti tra Nicolò e Giordano

U&D - Anticipazioni registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio Video : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni [Video]che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di #Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di ...

U&D - Anticipazioni registrazione 11/04 : Gemma Galgani pensa ancora a Giorgio : Ieri 11 aprile è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata anche questa che ha riservato un bel po’ di sorprese. Secondo le prime anticipazioni che sono apparse sul web, la puntata è iniziata con un rvm di Gemma Galgani in cui parla della borsa che Giorgio Manetti le regalò quando stavamo insieme. La dama del Trono Over dunque non è riuscita a non parlare più di Giorgio, così come aveva giurato di fare. ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nicolò : la reazione choc di Marta Video : La nuova puntata di #Uomini e donne trono classico trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena [Video]. In particolar modo abbiamo visto che il tronista Nicolò ha dovuto fare i conti con la reazione a dir poco esagerata della corteggiatrice Marta, che abbiamo visto andare su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che c'è stato un nuobo bacio in esterna tra il tronista e la sua rivale Virginia. La ...

U&D - Anticipazioni nuova registrazione : due addii importanti e baci infuocati Video : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi Uomini e Donne continua ad attrarre sempre più telespettatori. Infatti, il percorso di Sara Affi Fella e Nilufar Addati sta diventando sempre più definito scatenando così la reazione di alcuni corteggiatori. Stesso discorso vale per il tronista Nicolò Brigante, il quale la nuova registrazione di ''Uomini e Donne'' è stata abbastanza travagliata per lui. Infine, Mariano Catanzaro continua a conoscere ...

U&D lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video Anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Francesco Monte torna a U&D - lei ufficialmente sul trono : le Anticipazioni : Le ultime registrazioni della trasmissione televisiva pomeridiana (trasmessa sulla rete di Canale 5) condotta da Maria De Filippi continuano a far discutere il pubblico. E' sorprendente ciò che è accaduto nelle puntate di Uomini e Donne registrate questa settimana, in data venerdì 23 febbraio. Dopo l'inaspettato scatto di Jeremias Rodriguez nei camerini della trasmissione i telespettatori discutono su Francesco Monte e sulla nota opinionista del ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo torna da Sara e scatta il bacio : Lorenzo Riccardi, famoso corteggiatore di Uomini e Donne, ha tenuto tutti sulle spine per ben due mesi sulla scelta che avrebbe dovuto fare tra le due troniste. Il giovane, infatti, era indeciso tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ex partecipante di Temptation Island. Due troniste diverse: la scelta di Lorenzo L'indecisione di Lorenzo è sempre stata incompresa da parte del pubblico e delle due troniste. Infatti le due ragazze sono ...

U&D Anticipazioni : Lorenzo Riccardi bacia Sara e dice addio a Nilufar : Lorenzo Riccardi bacia Sara Affi Fella a Uomini e Donne Il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati gira tutto attorno ad un corteggiatore. Le due troniste pendono dalle labbra di Lorenzo Riccardi, il quale si è svestito dal ruolo di corteggiatore, pur occupando ancora la poltroncina rossa delle esterne. Se qualche giorno fa è andata in onda la scelta della decisione del ragazzo di corteggiare solo ed esclusivamente Nilufar Addati, Lorenzo ...

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere poi, ...