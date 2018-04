huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Da discarica a hotel stellato: la villa di Gabriele D'Annunzio tornerà a splendere (grazie a un magnate russo) https://… - cleliatoscano : RT @HuffPostItalia: Da discarica a hotel stellato: la villa di Gabriele D'Annunzio tornerà a splendere (grazie a un magnate russo) https://… - Enrico_Bianchi : RT @HuffPostItalia: Da discarica a hotel stellato: la villa di Gabriele D'Annunzio tornerà a splendere (grazie a un magnate russo) https://… -

(Di giovedì 12 aprile 2018)Godilonda, meravigliosa residenza eretta nel 1902 sul promontorio nord di Castiglioncello (Livorno) e dimora diD', potrebbe tornare agli antichi fasti dopo anni di incuria e lotte concernenti la proprietà.La dimora, che al Vate deve il suo nome ("Godi l'onda", mutato in "Godilonda" e descritto come "paradiso ozioso ed edonistico"), è stata venduta al magnate russo Timur Zaynutdinov che, sulle pagine de Il Corriere della Sera, promette difar tornare Godilonda ad essere un posto straordinario. Ora è una, sarà un resort.La storia della, infatti, è assai tormentata. Nel 1945, l'edificio venne acquistato dai Bulgari, famiglia di gioiellieri romani, e poi da una cordata imprenditoriale che la trasformò in un albergo di lusso. L', dopo aver ospitato personalità ed attori di grande calibro (da Winston ...