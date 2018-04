“Da quando è morta…” La confessione di Amedeo Minghi | a Ballando con le Stelle lo ha

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018)con leriserva sempre moltissime emozioni. Al di là della danza e delle piccole polemiche, ci sono momenti decisamente commoventi. Nella puntata andata in onda il 7 aprile c’è stato un episodio che ha colpito tutti. Protagonista di questa vicenda è stato il cantanteche è in gara assieme a Samanta Togni. La coppia si è esibita in un valzer sulle note di una canzone dello stesso, la bellissima 1950. L’attimo più emozionante però sono state le parole dedicate daal ricordo della moglie Elena Paladino, scomparsa nel 2014. Proprio in sua memoria ha deciso di partecipare al talent di Rai1, che per lui è una vera e propria terapia: “Sicuramente mi avrebbe detto: ‘Vai a’. Sono qui soprattutto per questo, perché mi avrebbe detto: ‘Partecipa, ne hai bisogno’. Se dovessi essere escluso mi mancherebbe, potremmo definirlo ...