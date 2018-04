tuttosport

(Di venerdì 6 aprile 2018) PARIGI - Per oltre un tempo in inferiorità numerica, il Paris-Germain , è riuscito a rimontare e pareggiare al 91', nell'anticipo di St.Etienne , 1-1, . Cabella al 17' porta in vantaggio i ...