Belinelli trascina Philadelphia | San Antonio abbatte Houston

NBA 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Nba - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA 2018 : Cavs col brivido contro gli Heat - Celtics straripanti. McCollum trascina i Blazers con 50 punti. Super Belinelli non basta agli Hawks : Vittoria col brivido per i Cleveland Cavaliers nel match clou della notte NBA. Una tripla di Jae Crowder regala ai Cavs un successo di fondamentale importanza per preservare il terzo posto proprio ai danni dei rivali più accreditati, i Miami Heat, capaci di restare a contatto per quasi tutta la durata del match, prima di cedere nel finale anche alla sfortuna di un instant replay che a 10” dalla sirena premia i padroni di casa, che prevalgono ...

Basket - NBA 2018 : Boston espugna Denver - Antetokounmpo trascina Milwaukee. Vince Atlanta di Belinelli : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo la sconfitta con i Golden State Warriors, i Boston Celtics tornano subito alla vittoria e lo fanno espugnando il campo dei Denver Nuggets per 111-110. Una vittoria di misura e arrivata in un finale concitato con Boston che aveva rotto la parità a trenta secondi dal termine con la tripla di Brown. Denver ha poi accorciato con Murray e ha avuto anche il tiro per Vincere con Burton, ma la sua conclusione ...