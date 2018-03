Judo | Grand Prix Tbilisi 2018 | Carola Paissoni vola sul podio! Terza nella categoria -70

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Martina Lo Giudice ad un passo dal podio - settimo posto per Francesca Milani e Giulia Pierucci : Un percorso straordinario arrestatosi ad un passo dal podio. Martina Lo Giudice ha sfiorato il Grande risultato a Tbilisi, dove è in corso il Grand Prix, uno degli ultimi tornei di preparazione agli Europei 2018, che andranno in scena a fine aprile a Tel Aviv. L’azzurra ha sconfitto la britannica Toprak al primo turno della categoria -57 kg, per poi ripetersi contro l’olandese Bergstra, ma nella finale di pool è stata superata dalla ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista degli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...

Judo. Grand Prix Tbilisi - arriva l'atteso week-end per 13 Judoka italiani in gara in Georgia

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : in Russia il primo acuto azzurro della stagione - ad un mese dagli Europei : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. Presente con otto atleti, l’Italia ha chiuso la spedizione con un bilancio di tre medaglie di bronzo ed un quinto posto. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Nicholas Mungai conquista la medaglia di bronzo tra i 90 kg - quinto Antonio Esposito : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. Clicca qui per i risultati della prima giornata 90 KG UOMINI Splendida sorpresa per i colori azzurri grazie a Nicholas Mungai, che ha conquistato la medaglia di bronzo ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Fabio Basile è bronzo nei 73 kg - primo podio dopo le Olimpiadi. Terza anche Edwige Gwend : Numero uno del mondo e campionessa iridata in carica, la mongola Sumiya Dorjsuren si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio, dopo aver realizzato un ippon al golden score sull'ungherese ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : Fabio Basile è bronzo nei 73 kg - primo podio dopo le Olimpiadi. Terza anche Edwige Gwend : In questo fine settimana il World Tour di Judo sta vivendo un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. 73 KG UOMINI Campione olimpico della categoria 66 kg, Fabio Basile ha poi deciso di passare alla divisione di peso superiore, dove fino ad ora non era andato oltre il ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2018 : otto azzurri in gara in Russia - sul tatami Fabio Basile ed Edwige Gwend : Sabato 17 e domenica 18 marzo il World Tour di Judo vivrà un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. In occasione di questa prova, l’Italia sarà presente con otto atleti, guidati dal campione olimpico Fabio Basile, che effettuerà una nuova uscita nella nuova ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Turchia conquista due medaglie d’oro nella seconda giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. nella giornata di sabato, abbiamo visto all’opera gli atleti delle quattro categorie di peso intermedie (63 kg e 70 kg per le donne; 73 kg ed 81 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della prima giornata 63 KG ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : lo sloveno Adrian Gomboc sorpresa della prima giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di venerdì, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più leggere (48 kg, 52 kg, 57 kg per le donne; 60 kg, 66 kg per gli uomini). 48 KG DONNE Due volte vincitrice del Grand Slam di Abu ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : ottime prestazioni senza medaglie per Nicholas Mungai e Giuliano Loporchio nell’ultima giornata : Terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella terza ed ultima giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più elevate (78 kg e +78 kg per le ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : Shohei Ono torna alla vittoria - delusione Tina Trstenjak. I risultati della seconda giornata : Terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella seconda giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle quattro categorie di peso intermedie (63 kg e 70 kg per le ...

Judo - Grand Slam Düsseldorf 2018 : terzo successo dell’anno per Daria Bilodid - tre ori giapponesi. I risultati della prima giornata : terzo appuntamento annuale con il World Tour, la tappa tedesca del calendario internazionale è stata da quest’anno promossa al massimo livello: in questo fine settimana stiamo assistendo dunque al Grand Slam di Düsseldorf 2018 (fino allo scorso anno il torneo era classificato come Grand Prix). Nella prima giornata di combattimenti abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più basse (48 kg, 52 kg, 57 kg ...