Esclusiva CalcioWeb – Panchina Napoli | De Laurentiis su Di Francesco!

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Genoa e Sampdoria su Coronado : Calciomercato, Genoa e Sampdoria provano a muoversi in anticipo sul mercato. In stagione diversi calciatori si stanno mettendo in mostra ma in particolare uno nel campionato cadetto: stiamo parlando di Coronado che con grandi prestazioni sta trascinando il Palermo verso l’obiettivo Serie A. Il brasiliano è stato grande protagonista nel successo contro il Carpi e ha attirato le attenzioni dei club di Serie A, in particolar modo secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - le ultime sul futuro Bertolacci : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente strepitosa, in campionato è in piena corsa per la qualificazione in Champions League mentre in Europa League può arrivare fino in fondo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. Incerto il futuro di Bertolacci, il centrocampista è in prestito al Genoa dal Milan, al termine della stagione il ritorno in rossonero. Difficile però una conferma al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - affondo per El Shaarawy! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è concentrato sul campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è al lavoro in vista della ripresa del campionato e l’obiettivo è quello di lottare fino all’ultima giornata. Gli azzurri hanno rosicchiato terreno nei confronti dei bianconeri dopo il passo falso della squadra di Allegri contro la Spal, adesso match da non fallire in trasferta contro il Sassuolo, partita non facile per la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - può arrivare Locatelli dal Milan : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante per l’Udinese, l’arrivo in panchina di mister Oddo aveva cambiato le carte in tavola per i bianconeri ma adesso la squadra sta attraversando un momento molto negativo, l’obiettivo salvezza rimane vicinissimo. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, non sono da escludere diverse novità soprattutto per il centrocampo. In particolar modo secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - due contropartite alla Samp per Torreira : Calciomercato Napoli – Il Napoli è concentrato sul campionato di Serie A, continua il testa a testa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, prossime partite fondamentali in vista dello scontro diretto. Nel frattempo il club azzurro pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, si guarda con attenzione al mercato, non è una novità l’interesse per il centrocampista della Sampdoria Torreira. Secondo indiscrezioni riportate da ...

Esclusiva CalcioWeb - la clamorosa indiscrezione da Coverciano : Allegri nuovo CT dell’Italia a fine campionato : Sembra ormai una cosa certa, assodata: la Federazione italiana ha scelto Max Allegri come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La clamorosa indiscrezione che filtra da Coverciano ha messo in subbuglio la società della Juventus, la quale dovrà andare sin da subito alla ricerca del sostituto del mister toscano, in caso quest’ultimo accetti la difficile sfida. Sembrerebbe che Allegri ha vinto la concorrenza di Ancelotti, che ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Belotti o Dzeko : pronto l’assalto per il giallorosso : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato completamente le carte in tavola, adesso la squadra è tornata in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato per la prossima stagione, l’intenzione è quella di rinforzare l’attacco, Kalinic infatti ha deluso, da valutare la posizione di Andrè Silva mentre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - inserimento per Balotelli! : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, i biancocelesti hanno l’intenzione di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo è alla portata, percorso importante anche in Europa League, la squadra di Simone Inzaghi può arrivare fino in fondo alla competizione. Fino al momento grande protagonista l’attaccante Mario Balotelli, vero trascinatore del Nizza ed ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - occhi su Brignola del Benevento : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione veramente importante, grande percorso in Europa League ed anche in campionato è ancora in corsa per conquistare la qualificazione in Europa, le prossime partite saranno determinanti. Nel frattempo si continua a lavorare per il futuro, l’Atalanta si è confermata come uno dei maggiori club che punta sui giovani, nel mirino adesso secondo quanto riporta CalcioWeb è ...

Esclusiva CalcioWeb – Berardi - la Roma per rinascere : l’attaccante può diventare giallorosso : Stagione deludente per Berardi, sicuramente la più brutta della stagione. Tra infortuni, la condizione precaria e giocate non all’altezza, l’attaccante non sta trascinando il Sassuolo, il club neroverde è in piena lotta per la salvezza ed è a rischio retrocessione, Berardi rappresenta il calciatore più importante per la squadra ma fino ad oggi non l’ha dimostrato. Il motivo? Anche una mancanza di motivazione. Il percorso di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - i granata possono riportare in Italia Muriel : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento negativa per il Torino, in particolar modo ultime partite veramente deludenti. L’arrivo di Walter Mazzarri ha portato ad un importante cambio di passo però solo iniziale, poi diverse sconfitte. Ormai la squadra non ha alcun obiettivo fino al termine della stagione e per questo motivo il presidente Cairo sta già studiando le mosse in vista della prossima stagione. Un reparto che subirà ...