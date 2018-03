Come gestire il consumo d’acqua a livello globale?

Facebook : Come gestire tutte le applicazioni che hanno accesso ai nostri dati Video : Venerdì scorso è stato annunciato che #Facebook ha sospeso il conto di Cambridge Analytica poiché gran parte delle informazioni utilizzate nella campagna di Donald Trump è stata ottenuta illegittimamente attraverso il social network. Un'indagine elaborata da The Observer e The New York Times ha assicurato che il consulente Cambridge Analytica ha fatto un cattivo uso del database di Facebook a cui aveva aderito nel 2014. L'applicazione aveva ...

Come gestire una serra : Come gestire una serra: manuale per coltivare in serra, le osservazioni da fare per gestire al meglio la serra per prevenire malattie e massimizzare la resa delle coltivazioni. (altro…) The post Come gestire una serra appeared first on Idee Green.

“Arriva lei!”. Concorrente ‘top’ a Ballando con le stelle. La voce era nell’aria da settimane. E tutti si chiedono già Come farà Milly Carlucci a gestire il suo caratterino : L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è iniziata col botto. Tra la bellissima Gessica Notaro e le classiche freddure di Selvaggia Lucarelli (che da poco ha citato in giudizio Alba Parietti dopo gli stracci volati nella scorsa stagione), Milly Carlucci ha il suo bel da fare per tenere tutto sotto controllo. E tanto dovrà faticare se è vero che un nuovo volto starebbe per scendere i pista. Si tratta di Roberta Bruzzone. La celebre ...

Come gestire la fase della compravendita : idee e consigli : La gestione di una compravendita di case di lusso richiede una certa competenza, necessaria al fine di non perdere credibilità e soprattutto tempo per entrambe le parti. Partiamo dal tempo. Rispetto ad una compravendita classica, vendere immobili di lusso richiede molto tempo. Infatti più alta è la cifra, più lungo sarà il tempo per riuscire a vendere l’immobile. Le parti coinvolte non sono sempre privati, ma possono essere interessate anche le ...

Come gestire i farmaci per il diabete nei soggetti anziani : Un gruppo di esperti canadesi ha pubblicato un articolo sulla gestione dei farmaci per il diabete negli anziani. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni su Come cambiare, ridurre o sospendere alcune cure, adeguando l’insieme dell’approccio all’età. Farrell e colleghi partecipano a un progetto denominato “Progetto di de-prescrizione”, che intende fornire indicazioni ai medici su Come modificare le cure nelle persone anziane, partendo dal ...

M5s - Calenda : “Rimborsi? Sappiamo solo la cifra totale. Ma se non sanno controllare - Come possono gestire il Paese?” : Entrando nella sede della Cgil per la presentazione del libro, “Conversando con Susanna Camusso. Sindacato e politica dopo la crisi”, di Massimo Masciniil, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con i cronisti la vicenda “rimborsopoli” del Movimento 5 stelle: “Noi abbiamo solo una rendicontazione da parte del MEF dei fondi che affluiscono che abbiamo reso disponibile. Ovviamente non ...

Scuola : a Verona primo seminario su Come gestire la sicurezza : Verona, 12 feb. (AdnKronos) - Un seminario per spiegare a studenti e docenti come gestire eventi di massima emergenza ed effettuare manovre salvavita. L’iniziativa sarà ospitata per la prima volta in Italia il 15 febbraio, dalle 13.30 alle 18.30, al liceo Montanari e il 16 febbraio, dalle 8.30 alle