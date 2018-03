Francia dei prodigi | Rocamadour e Mont Saint Michel

Attentato Francia - tre morti e 16 feriti. L’assalitore ucciso dalle teste di cuoio : chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam. Gendarme eroe si è offerto al posto dei sequestrati : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore dei clienti del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite sedici (di cui due in gravissime condizioni) – è stato ucciso dalla teste di cuoio. Era armato di coltello granate e pistola. Poco prima, Redouane Lakdim, marocchino di 26 anni, aveva chiesto la liberazione di Salah ...

Francia - scioperi per la riforma dei treni. Come in Italia - le Ferrovie dello Stato pesano sul governo : La raffica di scioperi proclamati in questi giorni – da ben sette sindacati – contro la riforma delle Ferrovie francesi solleva più di un motivo di riflessione. La patria della macchina pubblica perfetta (quasi) sente la necessità di fare un maxi-tagliando (la riforma Macron) ad uno dei gangli più significativi – per spesa pubblica ma anche per qualità dei servizi – dell’apparato statale d’oltralpe, la Società nazionale ...

A Trèbes - in Francia - è in corso un’operazione della polizia : un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in un supermercato : A Trèbes, comune francese nel dipartimento dell’Aude, nel sud del paese, è in corso un’operazione di polizia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno dicendo che saranno date altre informazioni e chiedendo anche che non vengano diffuse notizie false. L’operazione The post A Trèbes, in Francia, è in corso un’operazione della polizia: un uomo ha sparato a dei poliziotti e poi ha preso in ostaggio delle persone in ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a ...

Lidl Francia - non solo i braccialetti di Amazon : il casco dei magazzinieri non scherza : Da qualche giorno si parla tanto dei braccialetti che Amazon ha brevettato per monitorare i propri dipendenti ed inviare impulsi/vibrazioni in caso di “errori”. I ministri italiani si sono subito affrettati a rassicurare l’opinione pubblica e smentire chi sosteneva che tale pratiche avranno vita facile grazie alle norme contenute nel Jobs Act. Ma siamo sicuri che quello di Amazon sia un caso isolato e fantascientifico? A ...

Francia - il 52% dei militanti vuole cambiare nome del Front national : I militanti del Front national si sono pronunciati al 52% a favore di un cambio di nome del partito. Lo ha annunciato davanti al congresso dell'Fn Sebastien Chenu, portavoce. "Accogliamo questo ...

Francia - bloccato il respingimento dei migranti minori verso l'Italia : Là dove non è arrivata la politica può arrivare, a volte, la giustizia. Il tribunale amministrativo di Nizza, in Francia, ha bloccato la decisione della prefettura locale di respingere verso l'Italia ...

Francia - a febbraio delude la fiducia dei consumatori : Si deteriora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di febbraio. Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese , INSEE , , scende a 112 dai 114 punti precedenti. , ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il XV titolare della Francia per la sfida all’Italia. La formazione titolare dei galletti : Jacques Brunel, CT della Nazionale Francese di Rugby, ha ufficializzato il XV con cui venerdì 23 febbraio affronterà l’Italia nel terzo match del Sei Nazioni 2018. I galletti sono reduci da due sconfitte consecutive e desiderosi di riscatto nel match serale al Velodrome di Marsiglia. Questa la formazione titolare dei padroni di casa per Francia-italia. 15 BONNEVAL Hugo (RC Toulon) 14 FALL Benjamin (Montpellier HR) 13 BASTAREAUD ...

Fed Cup 2018 : i risultati dei quarti del World Group I. Germania e Francia avanti all’ultimo respiro : Si è completato il quadro dei quarti di finale di Fed Cup 2018: in semifinale si sfideranno Germania e Repubblica Ceca da una parte e Francia ed USA dall’altra. Molto diverse le storie delle quattro sfide: Germania e Francia hanno prevalso al doppio decisivo, mentre Repubblica Ceca ed USA hanno chiuso la pratica già al terzo singolare. Sono state Venus Williams e Petra Kvitova a dare il punto decisivo alle rispettive selezioni (la Svizzera ...

Francia - crescono sia deficit commerciale che pubblico. Anche la Corte dei Conti "bastona" l'Eliseo : Un paradosso (francese) e una constatazione (amara). Nonostante la retorica macroniana sulla "France is back", sul ritorno della Francia tra le locomotive della ripresa europea, come da discorso presidenziale al World Economic Forum di Davos di qualche giorno fa, l'economia del paese più orgoglioso e imperiale (per non dire "jupitérien" come il suo presidente) d'Europa resta pericolosamente sospesa tra il paradosso di un deficit ...

Coppa Davis - Italia-Francia - scelta la sede dei quarti di finale : Si giocherà praticamente a 'casa Fognini ', visto che il numero 22 del mondo e autentico Davisman - che dal 2008 ha sempre giocato almeno una sfida ogni anno - è nato e cresciuto ad Arma di Taggia. L'...

