Ricerca | science l' amore di mamma modifica i geni Il Dna del figlio cambia grazie alle

Ricerca - Science : le cure materne modificano il Dna dei piccoli : Potere delle cure materne . Un nuovo studio, pubblicato su ‘ Science ‘, rivela che i cuccioli che ricevono meno cure materne presentano più sequenze genetiche ripetute, chiamate trasposoni, nei neuroni che risiedono nel loro ippocampo. In pratica, le cure materne modificano il Dna dei piccoli in modo molto particolare. La Ricerca è stata condotta sui topi dal team del Salk Institute di La Jolla. Le implicazioni di questo fenomeno sono ...

Ricerca : le fake news volano via Twitter - appello su Science per una lotta globale : “Pensa prima di fare un retweet“. E’ la riflessione che un team di scienziati Usa suggerisce agli utenti del social network, sulla base di uno studio che ha dimostrato come le notizie false viaggino su Twitter molto più velocemente delle storie vere. Il lavoro è pubblicato su ‘Science‘ che nell’ultimo numero dedica ampio spazio al tema delle ‘fake news‘. La rivista ‘bibbia’ della ...