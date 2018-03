Gentiloni | no allarme Italia sui mercati

Gentiloni : in Ue non vedo allarme Italia per stabilità mercati : Bruxelles, 23 mar. , askanews, In Ue 'non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona', dove la ...

Gentiloni : in Ue non c'è allarme Italia : 15.33 Il premier Gentiloni, al termine del vertice europeo,afferma che non c'è "un allarme Italia per la stabilità dei mercati o lo spread". Sottolinea "l'impegno di tutte le forze parlamentari a concorrere alla soluzione della crisi". La decisione di Trump sui dazi è "un errore e ce ne rammarichiamo", commenta Gentiloni.Sul caso della spia avvelenata in Gran Bretagna, ribadisce la condanna di Mosca, ma auspica che "non si chiudano gli spazi ...

Allarme di Juncker sull’Italia : “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni : “Nessun salto nel buio” : Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel buio” Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel buio” Continua a leggere L'articolo Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel ...

ELEZIONI 2018/ Juncker - “allarme voto in Italia - Governo non sarà operativo”. Gentiloni - “stia tranquillo” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "Governo Italia non sarà operativo". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Report Amnesty, "Italia razzista"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:30:00 GMT)