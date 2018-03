Consiglio Mondiale dell’Acqua | diffuso rapporto sul finanziamento dei servizi

World Water Forum : il Consiglio Mondiale dell’Acqua diffonde l’ultimo rapporto sui progressi fatti in tema d’acqua : Senza acqua non c’è vita, non c’è cibo, non c’è sviluppo. Alla luce di questa realtà, il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in concerto con il Korea Water Forum e il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica di Corea ha pubblicato un rapporto dal titolo Synthesis Report on Implementation Roadmaps (“rapporto di sintesi sulle roadmap di implementazione”) al fine di monitorare i ...