Argentina | Messi in dubbio per l' amichevole con l' Italia

Argentina-Italia - Messi in dubbio per la gara di stasera : problema muscolare : L'Etihad Stadium potrebbe non ammirare le prodezze del giocatore più atteso, per l'amichevole di questa sera tra Italia e Argentina. In queste ore, infatti, lo staff medico dei biancocelesti ha fatto ...

Argentina-Italia, le ultime dai campi e formazioni: Messi c'è, Dybala a casa. Argentina e Italia si sfidano in amichevole con gli azzurri

Italia-Argentina - i motivi per godersela. Da Messi e Martinez a Di Biagio e... : Va bene, lo sappiamo: dopo aver pianto o aver rotto il televisore al triplice fischio di Italia-Svezia vi siete riproMessi di chiudere con la Nazionale per un po'. Avete anche assicurato che non ...

Argentina - caso Dybala : paragonato a Messi - ma fuori dal Mondiale. Qualcuno ci spieghi chi sbaglia… : Argentina, caso Dybala- Sampaoli non ha utilizzato giri di parole per annunciare la potenziale esclusione di Dybala dal prossimo Mondiale in Russia. Giusto sottolineare potenziale, perchè mancano ancora diversi mesi alle convocazioni, e l’attaccante bianconero avrà l’opportunità per far ricredere il proprio ct. Forse una provocazione per spingere Dybala a non abbassare la guardia? O […] L'articolo Argentina, caso Dybala: ...

Argentina-Italia - probabili formazioni e ultimissime : Di Biagio sceglie il 4-3-3 per arginare Messi-Higuain-Di Maria : Argentina-Italia, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio dell’amichevole tra Argentina e Italia, sfida che si svolgerà sul campo neutro di Manchester. Primo test per la Nazionale di Di Biagio. Anzitutto, il Ct azzurro proverà a mettere in serie difficoltà la federazione italiana per puntare ad una possibile e potenziale conferma […] L'articolo Argentina-Italia, probabili formazioni e ...

Italia - si riparte dopo il flop mondiale : primo esame - l'Argentina di Messi : L'Italia, a 130 giorni dalla notte più buia del nostro calcio, si riaffaccia in campo. Il nuovo impatto sarà subito coinvolgente: gli azzurri, all'Etihad Stadium dove di solito dà spettacolo il City ...

Sampaoli : 'L'Argentina è di Messi' : 'Nell'atteggiamento lo vedo più forte verso una Coppa del Mondo che la rifletterà per quello che è, uno dei migliori centravanti del mondo', ha aggiunto il tecnico.

Argentina e Roma - Florenzi si sdoppia per Messi : dal nostro inviato FIRENZE 'Messi è il calcio'. Alessandro Florenzi inquadra il campione argentino. La sentenza è servita alla platea dell'Aula Magna. E non sarà l'unica del laterale, basso o alto ...

Italia-Argentina - probabili formazioni : la Nazionale riparte con il 4-3-3 guidato da Immobile-Insigne? Che sfida a Messi e compagni : L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Gigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a ...

Italia-Argentina - come vederla in tv? Orario e programma - gli azzurri sfidano Messi : Venerdì 23 marzo si giocherà Italia-Argentina, amichevole internazionale di calcio. All’Etihad Stadium di Manchester, le due squadre si fronteggeranno in una partita di lusso, una grande classica internazionale che impreziosirà questa sosta per le Nazionali. Gli azzurri tornano in campo dopo la nefasta serata di San Siro che è costata la qualificazione ai Mondiali: l’eliminazione subita contro la Svezia pesa ancora sulle spalle degli ...