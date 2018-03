Pedofilo arrestato | ' abusi su baby calciatori' Una sua vittima 19enne morì per

Roma - al liceo dei gesuiti prof Pedofilo arrestato per abusi su un'alunna 15enne Video : Quando i poliziotti sono andati ad arrestarlo per aver compiuto atti sessuali con minorenne nella casa dove abita con la compagna e il figlio, non ha opposto resistenza. Ho fatto una stupidaggine, avrebbe detto agli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Viminale che lo portavano via, ammettendo di aver avuto rapporti intimi con un'allieva. Da ieri, Massimo De Angelis, #professore di italiano e latino 53enne di lungo corso ...