gazzetta

: Hamilton avvisa Vettel 'Non sono ancora al top' - f1_news24IT : Hamilton avvisa Vettel 'Non sono ancora al top' -

(Di giovedì 22 marzo 2018) entusiasmante - 'Penso che possa essere un anno entusiasmante per gli appassionati di Formula 1 per il fatto di avere due piloti quattro volte campioni del mondo in lotta fra di loro - dice Lewis - e ...