Fumata nera sulle presidenze

Camere - veti incrociati : Fumata nera Centrodestra avanti su Romani - no di M5s : Si prospetta una partenza difficile per la nuova legislatura. All'incontro dei capigruppo, M5s non solo si oppone al nome condiviso dal Centrodestra, Romani, ma si rifiuta di parlare con Berlusconi per proseguire nella discussione. Il Pd: "Il gioco dei veti ha bloccato tutto"

Icardi - richieste all'Inter fuori budget : invece della Fumata nera - l'idea... : Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, affronta il discorso relativo al rinnovo di Mauro Icardi . 'Ovviamente la qualificazione per la prossima Champions aumenterebbe i ricavi e il relativo ...

Padre Pizzarro-Guzzanti : “Elezione Papa? La Fumata nera è per la porchetta - quella bianca non la dico. Non siamo in California” : Nuova spassosa incursione di Corrado Guzzanti, nei panni di monsignor Florestano Pizzarro, nella trasmissione Propaganda Live (La7). Intervistato dal giornalista Andrea Purgatori, Padre Pizzarro-Guzzanti esprime un suo rimpianto: “Ratzinger non lo volevo manda’ via, ma affiancarlo insieme a Bergoglio. A me piaceva la coppia, loro due insieme sono una cosa che te fa schiantare dalle risate. Sai quelle alchimie per cui appena li vedi ...

Dall'Ecofin Fumata nera sulle perdite bancarie : fumata nera all'Ecofin sull'attuazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite , Tlac, elaborate due anni e mezzo fa dal Consiglio per la stabilità finanziaria che integrano le regole ...

Juve : Barzagli e Dybala - Fumata nera : TORINO, 12 FEB - Nella 'rifinitura' di oggi a Vinovo, Paulo Dybala ha iniziato ad allenarsi con i compagni ma rientrerà in gruppo da mercoledì mattina: non sarà quindi tra i convocati per la partita ...

Fumata nera per Dybala e Barzagli : Nella 'rifinitura' di oggi a Vinovo, Paulo Dybala ha iniziato ad allenarsi con i compagni ma rientrerà in gruppo da mercoledì mattina: non sarà quindi tra i convocati per la partita di domani sera ...

La Fumata del 4 Marzo di annuncia nera - : Per divergenze di intenzioni troppo grandi su temi come l'Europa e l'economia. Sulla sinistra del PD pesa l'incognita della nuova coalizione di "Liberi e Uniti" , LEU, , prodotto della scissione del ...

CALCIOMERCATO LIVE/ Trattative in diretta : Inter - Fumata nera per Pastore mentre Nagatomo firma al Galatasaray : Ultimo giorno della finestra di CALCIOMERCATO di gennaio: tutti gli aggiornamenti LIVE sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte Internazionale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Inter, fumata nera per Pastore. Brozovic rimarrà a Milano

Fumata nera dalla Commissione d'inchiesta sulle banche : non ci sarà una relazione unitaria : Non c'è accordo su una relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle banche. È quanto è emerso al termine dell'ufficio di presidenza. La Commissione è convocata alle 12 e si procederà come previsto dal regolamento. L'ufficio di presidenza della Commissione ha deciso che, entro le ore 11, tutti i gruppi dovranno presentare le proprie relazioni.Nel documento che ci è stato consegnato "non ci sono ...

Figc : Fumata nera per l'elezione del presidente. La Giunta Coni ora sceglie il commissario : Più volte, infatti, il presidente del Coni aveva chiesto ai tre candidati, Sibilia, Tommasi e Gravina, un passo indietro per il bene del calcio e dello sport italiano, e aveva suggerito di far ...

Elezioni Figc - Fumata nera : sarà commissariamento. Sibilia : Non ci sono condizioni per procedere : Giornata frenetica in Figc dove l'assemblea elettiva, presso l'Hilton di Fiumicino, è stata chiamata alle urne per eleggere il nuovo Presidente Federale. La corsa a tre tra Damiano Tommasi, Gabriele Gravina e Cosima Sibilia non ha però prodotto nessun risultato dopo le tre votazioni e non si andrà nemmeno al ballottaggio. Per essere eletti al turno inaugurale, infatti, occorreva il 75% dei voti ma alla prima votazione nessuno ha ...