Disastro di Fukushima | 7ª sentenza di condanna per la Tepco

(Di giovedì 22 marzo 2018) Nuovadi– la 7ª – nei confronti della Tokyo Electric Power (), la società che gestisce la centrale nucleare di, accusata di non aver aver fatto abbastanza per prevenire le conseguenze dell’incidente dell’11 marzo 2011: quel giorno un terremoto magnitudo 9 ha colpito la regione del Tohoku ed ha generato uno tsunami, provocando almeno 18mila vittime tra morti e dispersi. Il successivo meltdown di tre reattori nell’impianto diDaichi ha innescato il peggior incidente nucleare dall’incidente di Chernobyl. La corte federale di Iwaki si è pronunciata a favore dei 216 ex-residenti della prefettura di, costretti ad abbandonare le loro abitazioni situate nei pressi dall’impianto: avevano accusatodi non aver rispettato le linee guida del piano governativo del 2002 sulla prevenzione dei terremoti ...