Un nuovo sistema AI migliora le notifiche push ed elimina quelle superflue

Si parlerà del biglietto unico e del nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico regionale martedì a Cagliari - nella sala ... : ... il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie "studenti" e "over65" , coerentemente con la politica adottata dalla Giunta volta a combattere la dispersione scolastica e a limitare l'...

Il nuovo video di State of Decay 2 mostra il sistema di costruzione della base : State of Decay 2 di Undead Labs è uno tra i titoli più attesi dagli utenti Xbox One e PC, nel mese di maggio i giocatori potranno tornare a cimentarsi nell'apocalisse zombie e, ultimamente, le notizie sul gioco si sono fatte sempre più numerose.Ma non solo, in questi giorni parecchio materiale video è comparso in rete, ad esempio un interessante filmato di gameplay ci mostrava come affrontare State of Decay 2 in solitaria, poiché magari ...

Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 - dettagli sul nuovo sistema di progressione : Electronic Arts non vuole smettere di usare loot box. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi di progressione e microtransazione di Star Wars Battlefront 2. Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora dei loot box, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli ...

Xbox One : rivelata la data di lancio del nuovo sistema di avatar : Quasi un anno fa, durante l'E3 2017, Microsoft ha annunciato l'arrivo di un sistema avatar nuovo di zecca, che sostituirà quello vecchio risalente addirittura all'epoca di Xbox 360. Dopo una manciata di rinvii, oggi la compagnia ha rivelato la data di lancio dei nuovi avatar, che arriveranno per tutti gli utenti Xbox Live nel corso di aprile.Come riporta Eurogamer.net, coloro che partecipano al programma Insider potranno provare in anteprima il ...

Il latte di soia in polvere per i neonati può alterare il sistema endocrino - secondo un nuovo studio : I neonati che consumano latte in polvere a base di soia sviluppano delle differenze in alcune cellule e alcuni tessuti del sistema riproduttivo rispetto ai neonati che sono nutriti con latte vaccino in polvere o che sono allattati al seno, secondo un nuovo studio. I ricercatori affermano che le differenze sono sottili e non sono causa di allarmismo, ma riflettono la necessità di analizzare ulteriormente gli effetti a lungo termine ...

Verso le elezioni del 4 Marzo. Il nuovo sistema elettorale : Per questi ultimi ci sono i manuali di diritto o di scienza politica. E comunque vi dico, dopo qualche anno di esperienza con questa roba qua, che potete investire il vostro tempo con cose molto più ...

Allianz e Visa lanciano in Italia Allianz Prime - un nuovo sistema di pagamento mobile : Allianz e Visa lanciano in Italia Allianz Prime, l'applicazione che permette di effettuare pagamenti online e fisici rapidamente e in sicurezza. Per il momento è in fase di test e disponibile per un ristretto numero di utenti, ma arriverà presto sul Google Play Store. L'articolo Allianz e Visa lanciano in Italia Allianz Prime, un nuovo sistema di pagamento mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Formula 1 : cos’è Halo - il nuovo sistema di sicurezza : “L’Halo non mi piace per niente e se potessi prenderei una motosega e lo farei sparire. È ovvio che dobbiamo occuparci della sicurezza dei piloti, ma l’Halo esteticamente lascia molto a desiderare e penso che dovremmo semplicemente trovare una soluzione migliore”. A parlare non è un appassionato di Formula 1 al bar, bensì Toto Wolff il numero uno del team Mercedes che domina il mondiale di F1 da quattro stagioni consecutive e parte ...

Leonardo : tecnologia radar Aesa a bordo nuovo sistema sorveglianza 'GlobalEye' - 2 - : AdnKronos, Il Seaspray 7500E è in servizio presso la Guardia Costiera Usa mentre il Seaspray7000E equipaggia gli elicotteri AW159 Wildcat delle Forze Armate del Regno Unito; il Seaspray7300E è a bordo ...

Sarà l'elezione più difficile per il nuovo macchinoso sistema di voto : Due terzi proporzionale e un terzo maggioritario, con le relative di soglie di sbarramento e ripartizioni: lavoro molto duro per i 370mila ai seggi -

Dal 2020 nuovo sistema di handicap : Il progetto è andato in porto dopo una ricerca condotta in 15 paesi diversi sparsi in tutto il mondo , attraverso i quali il 76% dei 52.000 intervistati ha espresso il proprio sostegno a un World ...

Dal 2020 nuovo sistema di handicap : Il progetto è andato in porto dopo una ricerca condotta in 15 paesi diversi sparsi in tutto il mondo , attraverso i quali il 76% dei 52.000 intervistati ha espresso il proprio sostegno a un World ...

Formula 1 - Halo/ Il video di Bottas ci porta dentro il nuovo sistema di protezione : Formula 1, Halo, il video di Bottas ci porta dentro il nuovo sistema di protezione. Il secondo pilota Mercedes ci mostra l’ebbrezza di guidare con il sistema introdotto quest’anno(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Golf : dal 2020 nuovo sistema di handicap : Il progetto è andato in porto dopo una ricerca condotta in 15 paesi diversi sparsi in tutto il mondo, attraverso i quali il 76% dei 52.000 intervistati ha espresso il proprio sostegno a un World ...