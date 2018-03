Uccide la madre | le cava gli occhi e li mette in una scatola | “Dovevo purificare l’anima”

Alessandro Turati - l'omicida-suicida di Giussano. È stato lui a Uccidere la madre e la nonna nel sonno : Barba molto lunga, cappotto nero lungo anche d'estate, soprannominato 'il baffo'. Così alcuni residenti di Paina di Giussano hanno descritto Alessandro Turati, 28 anni, accusato di aver ucciso mamma e nonna prima di uccidersi nell'appartamento dove viveva con le due donne. "Lo vedevo passeggiare qui in giro, mi sembrava un po' strano - ha raccontato un abitante del quartiere - aveva la barba lunga fino al petto e teneva sempre addosso ...

Torino - 77enne malato di cancro Uccide la madre 101enne - poi si suicida. “Morirò - non posso lasciarla da sola” : Ezio Panataro, 77 anni, aveva scoperto di avere un cancro al pancreas che gli lasciava poco da vivere. L’uomo ha così deciso di impugnare la sua pistola, regolarmente detenuta, e uccidere prima la madre di 101 anni, residente a Rivoli nella cintura Ovest di Torino, e poi rivolgerla verso se stesso. Non si tratta di un raptus, ma di un gesto premeditato, perché prima di sparare ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati ...

