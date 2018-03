Sfumature rosa su Giove | la sonda JUNO ha effettuato l’11° flyby sul gigante gassoso

Cinque Sfumature di rosa : «Il rosa non è solo un colore, è anche un atteggiamento». Ce lo insegna la pop star Miley Cyrus (che ha anche scelto questo colore per il suo abito al recente party after Oscar organizzato da Elton John) e mai come in questa stagione la sua affermazione potrebbe essere più vera e attuale. Per la Primavera/estate 2018, infatti, i designer propongono questo colore in tutte le sue sfumature, dalla più chiara, ovvero il cipria, ammirato sulla ...