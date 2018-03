Morto operaio schiacciato da macchinario

Travolto da gru - Morto operaio : ANSA, - MANTOVA, 13 MAR - Un operaio di 51 anni è morto oggi in un cantiere stradale mentre stava smontando con alcuni colleghi un braccio di una gru. Per cause in via di accertamento il pesante ...

Operaio trovato Morto con la testa spaccata - macabra scoperta in un capannone : Giallo a Parma. Il cadavere di un uomo di 63 anni, Luigi Vilardo, artigiano di origini calabresi, è stato ritrovato all'interno di un capannone a Corcagnano, alle porte della città...

Investito da una pala meccanica - ennesima tragedia sul lavoro : Morto un operaio : ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni, Michele Bianco, è morto questa mattina alla "Bipan" di Bicinicco (Udine) dopo essere stato Investito da una pala caricatrice in movimento. ...

Vicenza - esplode tubatura alle Acciaierie Beltrame : Morto operaio di 35 anni : Un operaio di 35 anni, Andrea Ponzio, vicentino, residente in città, è morto a causa delle ferite riportate questa mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto attorno alle 9 per lo scoppio di una ...

Operaio Morto nel cantiere navale : sei indagati per omicidio colposo : Gli avvisi di garanzia inviati nella prima fase delle indagini in vista dell'autopsia. La Procura nominerà un perito per ricostruire la dinamica della caduta. Prosegue la raccolta fondi

Cade da ponteggio : Morto operaio : Pisa, 14 feb. – (AdnKronos) – Un operaio di 39 anni è morto, la notte scorsa, per i traumi conseguenti a una caduta da un ponteggio alto 10 metri all’interno di un cantiere navale nella Darsena pisana. Sul posto le forze dell’ordine e ispettori della medicina del lavoro dell’Asl per gli accertamenti. L’operaio, residente a Casciana, era caduto da un ponteggio alto una decina di metri, allestito in un cantiere ...

Sciopero oggi 5 febbraio 2018/ Fabbriche Veneto - caos dopo l’operaio Morto a Verona : Zaia scrive a Madia : Sciopero oggi 5 febbraio 2018: Veneto, protesta in tutte le aziende e un'ora di taglio turno dopo la morte dell'operaio a Verona. Il Governatore Zaia scrive al minsitro Madia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Incidente sul lavoro nel Napoletano - Morto l'operaio schiacciato dall'ascensore : SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Non ce l'ha fatta l'operaio schiacciato dall'ascensore l'altro giorno in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano. Vincenzo Stassi, 27 anni di Somma Vesuviana, è morto dopo il ...

Precipita in una cava : Morto operaio : Siena, 22 gen. - (AdnKronos) - Un operaio è morto dopo essere scivolato da un'altezza di circa 11 metri, mentre stava montando una recinzione in una cava di estrazione del marmo a Rapolano Terme (...

Incidente alla Lamina : Morto anche il quarto operaio : I medici dell'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato in condizioni disperate, hanno accertato la morte celebrale

Incidente in fabbrica a Milano - Morto il quarto operaio | : Giancarlo Barbieri, ricoverato all'ospedale San Raffaele, era rimasto intossicato dalle esalazioni alla fabbrica Lamina. Nella tragedia dello scorso 16 gennaio erano decedute tre persone, tra cui il ...