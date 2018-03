Il grande tonfo

“Urla disumane e un grande tonfo”. Choc al cimitero : porta i fiori sulla tomba del marito e sente degli strani rumori provenire dal tumulo vicino. Ma non si scompone : è convinta che siano i ragazzini che vogliono spaventarla. Ma la verità è un’altra. Inammissibile - terrificante - non vi farà più chiudere occhio. Angoscia pura : Una donna è stata sepolta viva per sbaglio ed è rimasta cosciente per 11 giorni nella bara. Poi ha lottato per trovare il modo per liberarsi da quell’orrore. È successo in Brasile a Rosangela Almeida, di 37 anni, che ha passato giorni interminabili all’interno della bara nel disperato tentativo di liberarsi dopo essere stata sepolta viva. Poi, i custodi dell’ospedale hanno iniziato a sentire delle urla provenire dalla tomba così hanno subito ...