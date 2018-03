Fumare ogni giorno aumenta il rischio di psicosi

blogo

(Di martedì 20 marzo 2018)non ha mai fatto bene alla salute, eveniamo a conoscenza di nuove ricerche che confermano i tanti danni che le sigarette possono causare alla nostra vita. A questa lunga serie di ricerche sui danni del fumo si aggiunge quella condotta in Finlandia e pubblicata sulla rivista Acta Psychiatrica Scandinavica, secondo cui un giovane che fuma almeno 10 sigarette alcorre un maggioredirispetto ai giovani non fumatori, e talemaggiormente per chi ha cominciato aprima dei 13 anni di età. Danni del fumo, un esperimento spiega cosa succede realmente: il video I reali danni del fumo in un video che spiega con un esperimento cosa accade ai nostri polmoni fumando una sola sigaretta. Per giungere a questa conclusione, gli esperti hanno analizzato un database completo di ...