Volkswagen Touareg - Primi teaser della nuova generazione

Volkswagen Touareg - Un viaggio da Bratislava a Pechino per il debutto : La nuova generazione della Volkswagen Touareg sarà presentata in anteprima mondiale a Pechino il 23 marzo. La scelta della Cina come nazione dove portare al debutto la nuova sport utilty è principalmente dettata dalla rapida crescita del mercato delle Suv nel Paese asiatico e, vista l'importanza di questo nuovo modello, la Casa tedesca ha deciso di intraprendere un viaggio che porterà un esemplare della nuova Touareg dall'Europa fino in alla ...

Volkswagen Touareg 2018 - al lancio il 23 Marzo a Pechino : Siamo arrivati alla terza generazione del Suv di casa Volkswagen. Anche se questa presentazione non avrà più la Risonanza di quando nacque la prima serie dei vari Touareg/Cayenne/Q7, si tratta comunque di un segnale importante nel panorama automobilistico mondiale. Innanzi-tutto la location, la Cina, un mercato in forte espansione a cui tutti i costruttori guardano con interesse, non solo per le vendite, ma per portare le catene di ...

Volkswagen Touareg - la terza generazione debutta a Pechino : ROMA - Volkswagen ha scelto Pechino e non Ginevra per il debutto della terza generazione di Touareg . Scelta comprensibile, dal momento che la Cina non è solo il principale mercato automobilistico ...