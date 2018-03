SCUOLA Autonomia differenziata | tre regioni cominciano dai prof e non solo

SCUOLA / Modello vecchio e inefficienza capillare : senza autonomia sta morendo : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA . Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:10:00 GMT) SCUOLA / autonomia nelle scuole statali, la riforma da fare subito, di E. Contu SCUOLA / Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

SCUOLA / Autonomia nelle scuole statali - la riforma da fare subito : Esistono almeno 2 elementi normativi che svantaggiano le scuole statali rispetto alle paritarie. Il primo riguarda la gestione, il secondo i docenti. EMANUELE CONTU(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:10:00 GMT) SCUOLA / Paritarie, tra élite e diplomifici c'è di mezzo la concorrenza sleale dello Stato, di T. Agasisti SCUOLA / Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

SCUOLA - in Trentino proposte contrattuali di scarso buonsenso : i lati oscuri dell’autonomia : Scuola – I docenti sempre più vessati da proposte irricevibili da parte della Provincia autonoma di Trento. Questa volta si sono superati tutti i limiti. A dirlo sono i sindacati, in particolare Pietro Di Fiore, sindacalista UIL, il quale è stato intervistato telefonicamente da OrizzonteScuola. Si parla di un contratto fuori da ogni logica di […] L'articolo Scuola, in Trentino proposte contrattuali di scarso buonsenso: i lati oscuri ...