Rocca Priora calcio I cat | Nove punti in sette giorni

Rocca Priora - Halauca : «Siamo in zona Coppa Lazio - ci speriamo» : ROMA - Il Rocca Priora è tornato dalla sosta con lo spirito giusto. La Prima categoria ha vinto 3-1 il match interno con la Borghesiana: una partita tutt'altro che semplice come potrebbero suggerire ...

Rocca Priora Calcio (I Cat.) : Vittoria 3-1 contro la Borghesiana : Halauca: “Siamo in zona Coppa Lazio, ci speriamo” Roma – Il Rocca Priora è tornato dalla sosta con lo spirito giusto. La Prima categoria ha... L'articolo Rocca Priora Calcio (I Cat.) : Vittoria 3-1 contro la Borghesiana proviene da Roma Daily News.

Rocca Priora - Lunardini : «Tre punti col Paliano insperati e pesanti» : ROMA - La Prima categoria del Rocca Priora ha ricevuto un bel 'regalo' durante questa sosta per il maltempo. Il comitato regionale, infatti, ha trovato un'irregolarità nel tesseramento di un giocatore ...

Rocca Priora calcio (I cat.) : una manna per Lunardini : Lunardini: “Tre punti col Paliano insperati e pesanti” Roma – La Prima categoria del Rocca Priora ha ricevuto un bel “regalo” durante questa sosta per... L'articolo Rocca Priora calcio (I cat.): una manna per Lunardini su Roma Daily News.