Il 21 marzo Genova ospita la seconda tappa 2018 del roadshow Italia per le imprese

Tornado : Genova Voltri Liguria – 17 marzo 2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 17-03-2018 in località Genova Voltri Liguria. Il fenomeno come si evince dal video, si è originato da una Tromba Marina (Waterspout), successivamente il vortice, si è spostato verso il litorale dove ha toccato terra (Landfall). Foto e Video dell’evento

Roadshow per l'internazionalizzazione : 'Italia per le imprese - con le PMI verso i mercati esteri'. Il 21 marzo appuntamento a Genova : Il primo settore di export per l'economia di Genova è costituito dalla costruzione di navi e imbarcazioni, che rappresenta quasi il 14% delle esportazioni provinciali. Seguono l'esportazione di ...

A10 Genova-Savona. nella notte tra il 15 e il 16 marzo chiuso il tratto Albisola-Celle Ligure : Autostrade per l'Italia comunica che sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di giovedì 15 alle ore 06:00 di venerdì 16 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure, verso Genova,...

Trenitalia : dal 15 marzo parte il nuovo Frecciarossa Genova - Milano - Venezia : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - Dal 15 marzo Genova entra a far parte del network delle città servite dal Frecciarossa. I biglietti per il nuovo Genova - Milano - Venezia sono in vendita da oggi, martedì 6 marzo, su tutti i canali commerciali di Trenitalia. La coppia di treni di andata e ritorno colle

CONCORSI PUBBLICI/ Genova - 20 posti di lavoro come insegnante : 90 posti all'Agenzia del Farmaco (6 marzo 2018) : CONCORSI PUBBLICI, 6 marzo 2018: tra le opportunità di lavoro più intriganti i 20 posti messi in palio dal comune di Genova e i 90 disponibili per l'Agenzia del Farmaco. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Maltempo : a Genova scuole chiuse anche domani 2 marzo : A Genova le scuole resteranno chiuse anche domani a seguito della nuova allerta neve emanata dalla Protezione Civile regionale. Lo ha deciso questa sera il Centro operativo comunale, anche in vista delle ulteriori nevicate attese tra la notte e la mattinata di domani. Per la giornata di venerdì è stata disposta anche la chiusura di tutti i mercati all’aperto, dei cimiteri, dei giardini e dei parchi storici comunali. L'articolo Maltempo: a ...

Maltempo - allerta in Liguria : domani 1° marzo scuole chiuse a Genova - Savona e nella maggior parte dei Comuni : “La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci che attraverso i Coc faranno le loro valutazioni ma la maggior parte delle scuole della regione resterà chiusa, anche per evitare il disagio e la pericolosità di muoversi con un manto stradale difficile. L’appello ai cittadini è pertanto quello di limitare gli spostamenti il più possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’allerta ...

Maltempo : scuole chiuse a Genova domani 1° marzo : Il sindaco di Genova Marco Bucci, sentito il parere del centro operativo di protezione civile del Comune, ha deciso di tenere le scuole chiuse domani 1° Marzo a causa dell’allerta arancione per neve. Stessa decisione è stata presa nella maggior parte dei comuni liguri. Oltre a Genova, l’allerta arancione interessa anche le province di Savona e La Spezia, mentre e’ rossa in quella di Imperia. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a ...