Dal padre di Kafka ad Ulisse | i papà più famosi della letteratura

Paolo Romani cerca di salvarsi Dal diktat di Di Maio sulla presidenza del Senato. "Ho sbagliato come padre - non influisca sulla scelta politica" : Il forzista Paolo Romani cerca di salvare la sua corsa alla presidenza al Senato dal diktat di Luigi Di Maio. Ieri il leader M5s ha detto chiaramente che non intende sostenere "condannati o imputati" e Romani, purtroppo per lui, è condannato in via definitiva per peculato. Il fedelissimo di Berlusconi oggi però interviene con una nota per ridimensionare il caso: "Ho sbagliato come padre, tutto ciò non influisca sulla scelta ...

Padre Pio - salma traslata Dalla cripta d'oro al vecchio santuario più spartano : di Franca Giansoldati SAN GIOVANNI ROTONDO - Nel dicembre scorso, poco dopo avere avuto dal Vaticano la conferma del viaggio papale in Puglia, i frati del santuario di San Giovanni Rotondo si ...

Padre Pio - salma traslata Dalla cripta d'oro al vecchio santuario più spartano : ... dalla nuova cripta sfavillante di quintali d'oro raccolto tra i fedeli di tutto il mondo, frutto di ex voto e trasformati dai frati in milioni di tessere di mosaico, alla vecchia cripta, spoglia e ...

Padre Pio - salma traslata Dalla cripta d'oro al vecchio santuario più spartano : ... dalla nuova cripta sfavillante di quintali d'oro raccolto tra i fedeli di tutto il mondo, frutto di ex voto e trasformati dai frati in milioni di tessere di mosaico, alla vecchia cripta, spoglia e ...

Bergoglio - pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni Dalla morte di Padre Pio : nessun Papa c’era mai stato : Forse nessun santo contemporaneo come Padre Pio ha subito una vera e propria persecuzione dalla Curia romana. Quella Curia che oggi, a distanza di 50 anni dalla morte del frate del Gargano, ha un rapporto di conflittualità abbastanza evidente con Papa Francesco. Lo stesso giudizio molto critico del potente centralismo vaticano, pur con le dovute differenze di ruoli e di epoche, è ciò che accomuna Bergoglio e Padre Pio. E non è un caso se, dopo ...

La Procura di Latina : 'Alessia e Martina sono state uccise subito Dal padre carabiniere' : 'Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo e professionale': il Procuratore capo di Latina, Andrea De Gasperis, risponde alle ipotesi formulate ...

Ceste - la figlia di Elena tormentata Dall’amica del padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : Ceste, la figlia di Elena tormentata dall’amica del padre: “Ti aspetto fuori la scuola” La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l’omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L’avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna […] L'articolo Ceste, la figlia di Elena tormentata dall’amica ...

Ceste - la figlia di Elena tormentata Dall’amica del padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l'omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L'avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna sarebbe stata "indotta dal Buoninconti". A maggio è attesa la pronuncia della Cassazione per la condanna a 30 anni.Continua a leggere

“In quel momento le due bambine…”. Omicidio Cisterna di Latina - il dubbio atroce su Alessia e Martina - uccise Dal padre carabiniere : Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno preso il coraggio a quattro mani. Sono andati in ospedale e hanno comunicato Antonietta Gargiulo che le sue bambine erano state uccise. Una storia che lascia strascichi pesanti e che, per molti, continua ad essere incomprensibile. L’arma rivolta dall’uomo verso il suo sangue, la moglie raggiunta da tre proiettili, colpita forse di proposito in zone non letali, come se il progetto di Lugi Capasso ...

La storia di Judith Barsi - baby-star della tv americana uccisa a colpi di pistola Dal padre : Il 27 luglio 1988 Judith Barsi la reginetta della tv americana, fu trovata morta nel suo letto con un colpo di pistola alla testa. A fare fuoco prima contro di lei e poi contro la moglie Maria, fu proprio suo padre, Joseph Barsi, un uomo violento e abusante. Per anni il pubblico americano li aveva creduti la famiglia perfetta.Continua a leggere

La storia di Judith Barsi - baby-star della tv americana uccisa a colpi di pistola Dal padre : La storia di Judith Barsi, baby-star della tv americana uccisa a colpi di pistola dal padre Il 27 luglio 1988 Judith Barsi la reginetta della tv americana, fu trovata morta nel suo letto con un colpo di pistola alla testa. A fare fuoco prima contro di lei e poi contro la moglie Maria, fu proprio […] L'articolo La storia di Judith Barsi, baby-star della tv americana uccisa a colpi di pistola dal padre proviene da NewsGo.

Front National - Le Pen “padre” è fuori Dal partito : ora è nelle mani di Marine : Front National, Le Pen “padre” è fuori dal partito: ora è nelle mani di Marine Front National, Le Pen “padre” è fuori dal partito: ora è nelle mani di Marine Continua a leggere L'articolo Front National, Le Pen “padre” è fuori dal partito: ora è nelle mani di Marine proviene da NewsGo.

Oggi i finerali delle piccole Alessia e Martina - uccise Dal padre Video : Le condizioni di salute della madre delle due bambine uccise dal padre, l'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso, sono in fase di miglioramento. La donna, ricoverata al reparto di terapia intensiva [Video]del San Camillo di Roma, non è più sotto sedazione anche se ancora non può parlare a causa dell'intervento che ha subito alla mandibola in to ai colpi di pistola inferti dall'appuntato, con cui era in fase di separazione. Antonietta ancora non ...

A Cisterna di Latina i funerali delle due bambine uccise Dal padre - : Circa 15 mila persone per l'ultimo saluto alle bimbe di 8 e 14 anni: il 28 febbraio il carabiniere Luigi Capasso le ha uccise dopo aver sparato alla moglie e prima di suicidarsi. La donna ha pregato ...