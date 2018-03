Borsa | Ws peggiora | crolla Facebook | -7 | 5%

Borsa : Europa peggiora - Milano -2% : ANSA, - Milano , 2 MAR - peggiora no le Borse europee, per il quarto giorno consecutivo dopo che il presidente Usa Donald Trump ha chiesto di introdurre dazi su acciaio e alluminio. Una ipotesi che ha ...

Elezioni - Juncker agita lo spettro dei mercati. E ottiene subito il risultato : spread si allarga e Borsa peggiora perdite : In sociologia si chiama profezia che si autoavvera. E il meccanismo funziona anche per i mercati. E’ bastato che il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker buttasse lì che “dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un governo non operativo in Italia” e “una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo”, perché lo spread di rendimento tra i nostri Btp e i Bund tedeschi si allargasse a 138 ...