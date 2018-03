Anticipazioni Uomini e Donne | Lorenzo e Nicolò vanno via

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Donatella e Tomas - tutto finito dopo la notte d'amore? (Trono Over) : Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:32:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : ritorna il grigio per Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina Cipollari e il gesto shock : il web non perdona (Trono Over) : Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : cosa succederà tra Ida e Riccardo oggi : Ida Platano: la decisione su Riccardo a Uomini e Donne Non c’è pace per Ida Platano a Uomini e Donne. La dama di Brescia arrivata nel Trono Over da pochi mesi è diventata subito una delle protagoniste del segmento senior della trasmissione, catalizzando l’attenzione del pubblico attento di Canale5. oggi a Uomini e Donne Ida e Riccardo torneranno protagonisti nel salotto di Maria De Filippi. La settimana nel talk dei sentimenti ...

Uomini e Donne puntata 16 marzo 2018 trono over : Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne puntata 16 ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani e la confessione su suo padre : "È stato lui a..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Gemma Galgani parla del suo passato, dei lavori svolti e svela un retroscena su suo padre: "È stato lui a...."(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne del 14 marzo : la vendetta di Gemma Galgani Video : Cosa succedera' nel corso della puntata [Video] di #Uomini e donne che vedremo in onda mercoledì 14 marzo 2018 su canale 5? Le Anticipazioni ufficiali rivelano che dopo il doppio appuntamento con il trono classico ecco che si tornera' a parlare del trono over e quindi delle nuove avventure delle dame e dei cavalieri del dating show di Maria De Filippi. Anche la scorsa settimana le puntate dedicate al trono over hanno registrato un boom di ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Ida svela un segreto a Riccardo : Ida Platano fa una confessione inaspettata a Riccardo a Uomini e Donne Nuovi colpi di scena destabilizzeranno l’equilibrio del Trono Over oggi pomeriggio. Il segmento senior di Uomini e Donne andrà in onda a partire dalle 14.45 e chiuderà la settimana nel talk dei sentimenti Mediaset. Al centro della puntata ci saranno in particolare quattro protagonisti: Ida Platano, Riccardo, Anna Tedesco e Giorgio Manetti. La dama di Brescia, che ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 13 marzo 2018 : nuova litigata tra Gemma e Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over martedì 13 marzo 2018: Gemma e Giorgio litigano ancora! Tina Cipollari furiosa! Ida esce dallo studio! Anticipazioni Uomini e Donne: nuovi screzi tra Gemma e Giorgio! i cavalieri sfilano in passerella! La rabbia di Tina! Sempre gradite sono le Anticipazioni Uomini e Donne che questa volta andranno a raccontarci cosa è accaduto nella registrazione del trono Over tenutasi ...

Uomini e Donne - trono classico Anticipazioni : SARA evita LUIGI - NICOLO’ bacia nuovamente MARTA : E’ accaduto un po’ di tutto nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta lunedì 12 marzo 2018; è dunque arrivato il momento di scoprire quali sono le novità nei percorsi di Mariano Catanzaro, Nicolò Brigante, Nilufar Addati e SARA Affi Fella. Dopo un primo bacio poco “coinvolgente”, a detta degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, LUIGI Mastroianni ha deciso di tornare alla carica con SARA ma ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma punta nuovi corteggiatori : Gemma Galgani pronta a voltare pagina a Uomini e Donne Il Trono Over tornerà protagonista a Uomini e Donne oggi pomeriggio. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset punterà infatti proprio sul segmento senior della trasmissione che occupa solitamente le ultime tre puntate della settimana. Maria De Filippi continua a riservare grande spazio al Trono Over, grazie al successo di ascolti riscontrato e ai colpi di ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani commuove i fan : la confessione sulla mamma (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani, stuzzicata dai fan, sbotta e svela un retroscena sulla sua mamma: "Non sfogare le vostre frustrazioni contro di me"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Nilufar Addati ha scelto? L’addio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne anticipazioni, con un messaggio Nicolò Ferrari dice addio a Nilufar Addati: la tronista ha scelto? Nella puntata andata in onda oggi Nicolò Ferrari, dopo aver scoperto del ritorno di Nilufar Addati da Lorenzo Riccardi, ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi I due corteggiatori, infatti, si sono mostrati molto insofferenti nei confronti della tronista e, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Virginia ritorna da Nicolò : Virginia Stablum cambia idea a Uomini e Donne e torna da Nicolò Brigante Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro saranno i protagonisti dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne. La seconda puntata settimanale dedicata al Trono Classico vedrà il ritorno di Virginia Stablum. Come anticipato da un video di Wittytv postato sulla pagina facebook di UeD, la corteggiatrice tornerà sui suoi passi. L’ex fidanzata di Ignazio Moser aveva ...