Posta | aumenta numero di giorni malattia

“Il tuo culo…”. Ah. Karina Cascella - ancora lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risPosta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...