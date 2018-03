Pallanuoto | Eurolega 2018 | Orizzonte Catania alla Final Four con tanta fatica | eliminata

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : nell’andata dei quarti di finale Budapest-Padova 7-7. Tutto rinviato alla gara di ritorno : Finisce con un prezioso pareggio in trasferta per Padova l’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: la formazione patavina impatta sul 7-7 in casa delle magiare del Budapest e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a fine marzo. gara sempre in equilibrio: nella prima frazione magiare avanti con Steffens, pari di Queirolo. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, con ...

Pallanuoto - Eurolega femminile 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania vince nell’andata dei quarti con il Dunaujvaros : L’Ekipe Orizzonte Catania mette un piede nella semifinale di Eurolega di Pallanuoto femminile. Si sono disputati infatti oggi le gare di andata per quanto riguarda i quarti di finale e, la compagine siciliana, in vetta alla classifica di A1, è riuscita ad imporsi per 10-13 (2-3, 6-2, 1-4, 1-4) in Ungheria, in casa del Dunaujvaros. Inizio di gara devastante per le magiare, che a metà gara sono addirittura in testa per 8-5. La formazione di ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania e Padova ai quarti di finale! Eliminato il Messina : L’Italia ha due squadre tra le prime otto in Europa nella Pallanuoto femminile: Catania e Padova si sono qualificate quest’oggi per i quarti di finale di Eurolega, mentre il Messina già ieri era aritmeticamente Eliminato. Le etnee hanno battuto per 17-9 le russe dell’Ugra Khanty-Mansiysk, mentre le patavine hanno superato 9-5 le russe della Dynamo Uralochka. Altro pesante ko per le peloritane, sconfitte per 3-17 dalle elleniche ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania ad un passo dai quarti di finale - fuori Messina. Per Padova uno spareggio : Va in archivio anche la seconda giornata della seconda fase di Eurolega di Pallanuoto femminile: Catania vince 8-3 contro le iberiche del Matarò e vede ormai i quarti di finale, Padova sommerge 19-2 Messina ed elimina le siciliane. Le patavine si giocheranno tutto nello scontro diretto contro le russe della Dinamo Uralochka. Le etnee chiudono i conti contro le iberiche in appena due tempi: dopo i primi otto minuti le siciliane sono già avanti ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania inizia bene - ko per Padova e Messina : Disputata la prima giornata della seconda fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: parte col piede giusto Catania, che soffre per metà gara, poi schianta le transalpine del Lille per 15-4. Male Padova, che perde 7-10 contro le greche dell’Olympiacos, peggio fa il Messina, travolto dalle russe della Dinamo Uralochka con il punteggio di 5-21. Le etnee partono male e vanno sotto alla fine del primo quarto per 1-2, poi Arianna ...